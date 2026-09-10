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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Estos son los delicados antecedentes de joven que disparó en colegio de Medellín

Estos son los delicados antecedentes de joven que disparó en colegio de Medellín

El menor de 17 años habría recibido acompañamiento psicosocial; sin embargo, habría decidido desistir del procedimiento.

Captura de video de seguridad que muestra el momento en que un joven dispara un arma dentro de un colegio en Medellín,
Imagen de la cámara de seguridad que registró el incidente violento en una institución educativa de Medellín, donde un menor de edad accionó un arma
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Este miércoles 9 de septiembre, en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio La Sierra de Medellín, un adolescente de 17 años ingresó con un arma y terminó autolesionándose después de realizar varios disparos dentro del colegio.

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Varios testigos identificaron al joven como Jhoan Ovalle, un adolescente que cursaba décimo grado. Además, se conoció que desde 2025 ya presentaba episodios de comportamiento agresivo dentro de la institución.

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Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la conducta del adolescente ya había sido motivo de preocupación. “Desde el año pasado esta persona, este joven, presentaba conductas agresivas y violentas”, señaló el funcionario.

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Jhoan Ovalle llegó a presentar comportamientos que generaron preocupación dentro de la institución, al punto de que se activó el Código Dorado, fue remitido a la red de salud para recibir atención psicosocial y se le realizó seguimiento a través del programa Escuela como Entorno Protector de la Secretaría de Educación.

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¿Qué pasó con Jhoan Ovalle?

Además del Código Dorado, medios como TeleAntioquia mencionaron que la Secretaría de Educación también acompañaba a Jhoan Ovalle mediante la ruta de Escuela como Entorno Protector, una estrategia diseñada para intervenir en este tipo de casos.

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Tiempo después, el estudiante manifestó su negativa a continuar con el acompañamiento psicosocial. No obstante, la administración municipal mantuvo la oferta e insistió a su acudiente sobre la necesidad de continuar con el proceso. Pese a ello, los episodios de agresividad continuaron.

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“El estudiante recientemente había manifestado que no quería seguir teniendo este acompañamiento, pero de parte de la administración se mantenía la oferta y la recomendación a su acudiente de la necesidad de seguir contando con este acompañamiento psicosocial”, explicó Manuel Villa a los medios de comunicación.

Los episodios fueron de tal magnitud que el Comité Escolar de la institución decidió que el joven debía estudiar desde casa, de manera remota, mientras avanzaba una nueva valoración psicológica.

El ataque de Jhoan Ovalle dentro de la institución

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Las autoridades manejan la hipótesis de que el adolescente habría actuado por venganza contra los profesores y directivos que tomaron la decisión de enviarlo a estudiar desde casa.

De igual forma, las autoridades señalaron que el joven de 17 años ingresó por una de las rejas de la institución educativa y llevaba consigo el arma. Además, en varias ocasiones intentó forzar la entrada a la rectoría.

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Estado de salud del estudiante que se hirió en la cabeza en colegio de Medellín
Jhoan Sebastián Ovalle permanece hospitalizado tras resultar herido durante el incidente registrado en un colegio de Medellín.
/Foto: redes sociales

Posteriormente, varios estudiantes de la institución lo persiguieron con el propósito de detenerlo. Al verse acorralado, Jhoan Ovalle habría tomado el arma y se habría autolesionado.

Tras recibir primeros auxilios por parte del personal de la institución, fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón.

Manuel Villa comentó que el joven se encuentra estable y que las autoridades continúan investigando cómo el menor de edad consiguió el arma. Actualmente, permanece bajo la supervisión de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Por otro lado, tras la emergencia, dos adultos ingresaron al colegio y retiraron el arma del lugar de los hechos. Sin embargo, la rápida acción de las autoridades permitió la captura de estos dos individuos.

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