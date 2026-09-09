Arturo Calle tuvo conmovedor encuentro con María Consuelo y confirmó ayuda para vivienda

La historia de María Consuelo Córdoba llegó hasta el empresario Arturo Calle, quien decidió conocerla personalmente y brindarle apoyo después de conocer las difíciles circunstancias que ha enfrentado durante más de dos décadas.

El encuentro ocurrió en la oficina del reconocido empresario, hasta donde llegó María Consuelo para conversar con él sobre su historia y todo lo que ha tenido que afrontar desde que fue atacada con ácido en Bogotá hace 26 años.

Durante este tiempo, Córdoba ha pasado por 87 intervenciones quirúrgicas en su rostro. Su historia también tomó relevancia luego de que hiciera público su deseo de acceder a la muerte asistida debido a los problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de los años. Posteriormente, desistió de esa decisión al conocer que existía la posibilidad de recibir ayuda mediante otra cirugía.

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Ahora, un nuevo capítulo se suma a su historia luego de que Arturo Calle decidiera involucrarse directamente para apoyarla.

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Arturo Calle conoció personalmente a María Consuelo

Antes de ingresar a la oficina del empresario, María Consuelo habló sobre la emoción que sentía por el encuentro y dejó claro que no imaginaba que su historia pudiera llegar hasta una persona como Arturo Calle.

“Estoy muy feliz. Nunca pensé que fuera a llegar tan alto”, dijo a Citytv minutos antes de encontrarse con el empresario.

La conversación entre ambos permitió que Calle conociera de primera mano lo que ha significado para ella atravesar tantos años de procedimientos médicos y las dificultades que han acompañado su vida desde aquella situación ocurrida hace 26 años.

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El empresario, oriundo de Manrique, Medellín, decidió no quedarse únicamente con conocer su historia, sino que anunció una ayuda concreta para María Consuelo.

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De acuerdo con lo informado sobre el encuentro, Córdoba recibirá una vivienda y manutención de por vida, un respaldo que busca permitirle contar con mejores condiciones para continuar con su proceso.

La noticia generó especial atención porque la ayuda no se limitaría únicamente a entregarle un lugar donde vivir, sino que también contempla un apoyo económico permanente.

“Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo”

Arturo Calle también habló sobre la relación que comenzó a construir con María Consuelo durante este proceso y contó que los momentos compartidos han estado acompañados de conversaciones, risas y cercanía.

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“Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho. Hemos disfrutado. Yo le digo que, cuando yo esté estresado y alcanzado, que venga y me visite”, comentó el empresario a Citytv.

Sus palabras muestran que el encuentro no se quedó solamente en una ayuda económica, pues Calle también destacó el vínculo que ha establecido con Córdoba.

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El empresario ha expresado además su satisfacción por poder ayudar a otras personas y aprovechó la atención que ha recibido este caso para invitar a más colombianos a sumarse.

“Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo. Para el prójimo, Dios me dijo que fuera generoso... y nada me llevo”, manifestó Calle.

La frase rápidamente se convirtió en uno de los momentos más llamativos de su intervención, especialmente por la manera en que explicó su intención de aportar a quienes necesitan apoyo.

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Arturo Calle invitó a apoyar a María Consuelo

Además de confirmar la ayuda que le brindará directamente a María Consuelo Córdoba, Arturo Calle hizo una invitación para que otras personas puedan sumarse a esta causa.

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El empresario señaló que existe un canal habilitado para quienes quieran conocer cómo pueden contribuir y mencionó el correo presidencia@arturocalle.com como medio de contacto.

De esta manera, la historia de María Consuelo vuelve a generar atención, pero esta vez por el encuentro que tuvo con Arturo Calle y por el respaldo que el empresario confirmó para ella.