Esposa de El Heredero saca a la luz intimidades del cantante; habla de sus bóxer

El cantante santandereano Feisar Mauricio Orjuela Aponte, conocido artísticamente como Heredero, vivió un momento lleno de risas e infidencias junto a su esposa y mánager, Albita, durante una entrevista para El Klub de La Kalle.

Al inició de la intervención, la compañera de vida del intérprete de música carranga decidió "sacar los trapitos al sol" y revelar detalles poco conocidos sobre la convivencia cotidiana y la intimidad del artista en el hogar.

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Uno de los momentos más comentados de la mesa de trabajo ocurrió al indagar sobre temas personales de la vida en pareja de los dos. Ante las preguntas de la mesa sobre los hábitos del músico, Albita confirmó sin dudar que Heredero suele dejar los calzoncillos tirados sobre la cama.



Además, al ser consultada sobre el estado de las prendas del cantautor, su esposa admitió de manera abierta que el artista conserva ropa interior "desjetada". Entre risas, explicó que se trata de bóxer desgastados que el intérprete prefiere seguir usando y no tirar a la basura, una costumbre típica de hogar que generó bromas durante la entrevista.

¿Qué más confesó la esposa del Heredero sobre el cantante?

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Por otro lado, Albita expuso otros hábitos del exponente folclórico, señalando que, aunque cuidan la alimentación en casa, el músico suele hacer "triquiñuelas" para comer golosinas. Entre sus antojos favoritos destacan los pastelitos de pollo y, de forma especial, las chocolatinas Milky Way.

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Asimismo, se reveló que el artista es un apasionado del tinto sin azúcar, bebida que consume con frecuencia mientras se aísla en su estudio privado para componer sus canciones. De igual forma, Heredero confirmó que le gusta permanecer mucho tiempo solo en un cuarto por gusto propio.

La admiración del Albita a su esposo

A pesar de los reclamos sobre los calzoncillos en la cama, Albita aprovechó el espacio para expresar la admiración que siente por su esposo. "Heredero de hecho es el amor de mi vida porque él es un hombre ejemplar, o sea, es el tipo de hombre que es buen esposo, buen papá, buena persona", afirmó la empresaria.

Actualmente, ambos lideran una empresa familiar en la que Albita administra los recursos financieros, gestiona la contratación telefónica y cuida cada detalle de la carrera de Heredero, demostrando la solidez de su unión tanto en los escenarios como en el hogar.

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