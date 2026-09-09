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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Esposa del Heredero y el filtro que hace con las ‘pretendientes’ del cantante; responde mensajes

Esposa del Heredero y el filtro que hace con las ‘pretendientes’ del cantante; responde mensajes

El cantante de carranga y su esposa pasaron por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde hablaron de varios temas de su vida personal.

El cantante de música popular El Heredero luciendo chaqueta de cuero y auriculares mientras habla en el micrófono
El cantante El Heredero reveló cómo su esposa controla sus mensajes directos y responde a las fanáticas que lo buscan
Foto: imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La dinámica laboral y de pareja del cantante Feisar Mauricio Orjuela Aponte, conocido artísticamente como Heredero, se convirtió en uno de los temas centrales de la entrevista en El Klub de La Kalle, donde habló junto a su esposa sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana.

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Dentro del equipo de trabajo que impulsa al artista santandereano destaca la labor de su esposa, Albita, quien se encarga de la representación comercial, la administración financiera y la gestión de las comunicaciones corporativas.

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Al administrar los números telefónicos e interactuar en las plataformas digitales del intérprete, Albita es quien recibe directamente los mensajes que sus fanáticos envían a diario.

Propuestas subidas de tono que recibe el Heredero

Durante la entrevista, uno de los integrantes de la mesa le preguntó al Heredero si ha enfrentado alguna tentación debido a la exposición que tiene como artista. Ante esto, el cantante respondió: “No imagina la cantidad de defectos que tengo”. Además, recalcó que es su esposa quien maneja sus redes sociales.

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Albita aprovechó el momento para explicar que es frecuente recibir mensajes atrevidos, en los que algunas usuarias envían piropos románticos, invitaciones íntimas e incluso fotografías mostrando su figura.

El filtro que hace Albita con las seguidoras del Heredero

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Además, señaló que, al revisar detenidamente las cuentas que envían este tipo de contenido, nota que en algunos casos se trata de jóvenes de corta edad, razón por la cual cuidan minuciosamente cada respuesta.

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Pese al tono de los mensajes recibidos, la esposa del Heredero mencionó que suele tomarse un momento para responder de manera diplomática: “Buenos días, agradezco tu mensaje, soy la manager, pero yo le transmito el mensajito”.

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La mánager relató que, en un inicio, no aclaraba su vínculo marital en los chats. Sin embargo, después de conversarlo con Heredero, ambos establecieron que debía identificarse abiertamente como su esposa para fijar límites de respeto con las usuarias.

Los límites con las fanaticas 

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Ante el impacto del reconocimiento público, Heredero recordó una célebre frase atribuida a René Higuita para explicar el fenómeno: “la fama lo vuelve uno bonito”. El cantautor precisó que, antes de lanzar su proyecto musical, acordó con su esposa asumir estas situaciones como un elemento inherente a su profesión.

Albita añadió que, con el fin de evitar altercados o malentendidos con las seguidoras que buscan abrazar o besar al músico en la boca durante los eventos, prefiere mantener cierta distancia en las fotografías para garantizar que el público disfrute del espectáculo con tranquilidad.

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