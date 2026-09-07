Carolina Cruz comparte dura realidad sobre la triste enfermedad de su papá: "Sigues viéndome"

Carolina Cruz conmovió a sus seguidores en redes sociales tras compartir una imagen junto a su padre. De igual forma, la empresaria decidió mostrar públicamente cómo su familia afronta la enfermedad de su progenitor.

Cabe recordar que el padre de Carolina Cruz fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa. Ante esta situación, la vallecaucana decidió dedicarle unas conmovedoras palabras para visibilizar la importancia del acompañamiento y el afecto familiar.

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Mediante una publicación en redes sociales, la presentadora compartió un sentido mensaje sobre los efectos de este diagnóstico en el hogar. En el escrito, describió el impacto de la enfermedad y la firme decisión de su familia de permanecer cerca de él día tras día.



“Aquí estoy a tu lado, unos días más difíciles que otros, pero lo que más queremos es disfrutarte. Sigues viéndome, reconociéndome, regalándome la sonrisa más hermosa y disfrutando tus pandebonos”, escribió la presentadora de televisión.

¿Cómo cuida Carolina Cruz a su papá?

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Carolina Cruz comentó en una entrevista con ‘La Red’ cómo afronta el Alzheimer de su padre y explicó que utiliza una estrategia de comunicación para evitar que él se confunda al no saber quién es ella.

La presentadora señaló que ha asumido con madurez los cambios en el estado cognitivo de su progenitor y explicó: “Yo ya sé cómo manejar todo este mundo porque es como un mundo paralelo, el mundo de ellos”.

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En lugar de forzarlo a recordar o confrontarlo con su pérdida de memoria, ella opta por facilitar las interacciones cotidianas y presentarse con claridad. “Yo siempre le facilito las cosas y siempre: ‘Hola, papi, papi, soy yo, papi. ¿Cómo estás?’”.

Así comparte Carolina Cruz con su papá

A pesar de la distancia que pueden generar sus viajes de trabajo o sus estadías en el extranjero, la conductora busca mantener un contacto diario mediante la tecnología. Aunque su padre ya no logra reconocer a sus nietos, todavía identifica plenamente a sus hijos.

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La empresaria realiza videollamadas todos los días y valora especialmente las reacciones afectivas y los momentos de lucidez que él manifiesta a través de la pantalla. A lo que comentó: “El 90 % de las veces él conecta inmediatamente: ‘Hola, mi amor’. Y ver esa sonrisa y ver esa felicidad cuando me ve y conecta inmediatamente, pues eso es lo que más valoro”.

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La modelo es consciente del carácter degenerativo de esta enfermedad y de las dificultades que puede generar a largo plazo. Ante este panorama, procura ejercer su rol de hija brindándole el mayor bienestar posible y buscando que sus padres estén bien

En la entrevista, la presentadora confesó conmovida: “Sé que esta enfermedad tiene un final muy triste. Solo le pido que, en el momento en que él ya decida llevárselo a su lado, pues que no vaya a ser nada doloroso, nada difícil, nada complejo”.