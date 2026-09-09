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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Extraño fallecimiento de niña de 5 años en Cali; su hermano y un arma entre las sospechas

Extraño fallecimiento de niña de 5 años en Cali; su hermano y un arma entre las sospechas

Las autoridades señalan que una de las hipótesis es que el hermano habría encontrado el arma dentro de la misma vivienda.

Escena del crimen acordonada con cinta amarilla de la policía en una calle nocturna usada como imagen de referencia
La Policía y el CTI adelantan las pesquisas sobre la muerte de una niña de 5 años en el barrio San Marino, Cali, imagen de referencia
Foto: imagen realizada por Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

En la madrugada del lunes 7 de septiembre de 2026, una niña de cinco años falleció luego de sufrir una herida producida por un disparo de arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en el barrio San Marino, en el nororiente de Cali.

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Después de escuchar la detonación, la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con el objetivo de recibir atención médica.

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Sin embargo, ingresó al centro médico sin signos vitales, según la confirmación oficial entregada por el teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana de Cali.

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“La Policía Nacional lamenta profundamente un doloroso hecho registrado en la madrugada de este lunes, 7 de septiembre, en el barrio San Marino de la ciudad de Cali. Una menor de cinco años de edad fue ingresada de urgencias a un centro asistencial con una herida por arma de fuego, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales”, señaló.

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¿Cómo avanza la investigación por la muerte de la niña en Cali?

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Tras recibir el reporte de lo ocurrido dentro del inmueble, unidades de la Policía Judicial y de la Seccional de Infancia y Adolescencia, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, se desplazaron hasta el lugar para adelantar los procedimientos correspondientes.

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Las autoridades explicaron que los equipos especializados realizaron los actos urgentes, además de recolectar testimonios mediante entrevistas y efectuar inspecciones técnicas para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

CTI, imagen referencial
CTI, imagen referencial
/Foto: Tomada de Blu Radio

De acuerdo con el portavoz policial, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la detonación.

Hipótesis preliminar del caso en Cali

La Personería Distrital de Santiago de Cali dio a conocer una de las hipótesis que analiza el equipo investigador. El personero, Gerardo Mendoza Castrillón, informó que se estudia la posibilidad de que el hermano de la víctima, de siete años, haya encontrado el arma de fuego dentro de la vivienda y la haya accionado de forma accidental.

No obstante, enfatizó que esta hipótesis deberá ser ratificada o descartada mediante los dictámenes oficiales de las autoridades competentes. Por esta razón, hizo un llamado a evitar conclusiones o juicios anticipados mientras avanzan los peritajes judiciales.

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Las informaciones preliminares indican que el arma de fuego relacionada con el caso no fue encontrada dentro del inmueble durante las primeras inspecciones realizadas por los agentes.

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Por ello, la Policía Metropolitana y el CTI continúan con la recopilación de pruebas físicas y testimonios para establecer el paradero del arma y determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho.

El funcionario recordó la responsabilidad de los adultos en la custodia de las armas de fuego en hogares donde hay menores de edad e insistió en que estos elementos no deben permanecer a su alcance, mientras las autoridades establecen lo ocurrido en esta vivienda de Cali.

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