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La Kalle  / Noticias  / Nación  / La inesperada decisión de María Consuelo tras pedir la eutanasia: “Estoy muy feliz”

La inesperada decisión de María Consuelo tras pedir la eutanasia: “Estoy muy feliz”

La historia de María Consuelo despertó muchos sentimientos, especialmente al conocerse el maltrato al que fue sometida por parte de su exesposo.

María Consuelo acompañada por dos mujeres sonrientes mientras mira un teléfono móvil
María Consuelo junto a sus allegadas tras dar a conocer la decisión sobre su proceso de eutanasia.
Foto: pantallazos tomados de 'Vamos Pa Eso'
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

María Consuelo Córdoba, de 58 años, tomó en las últimas horas la decisión de no acceder al procedimiento de muerte asistida que había sido previamente autorizado por la EPS Capital Salud, luego de que le confirmaran que podrá acceder a dos cirugías reconstructivas en su rostro.

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El anuncio fue realizado por el abogado Juan José Castro, conductor del programa ‘Vamos Pa Eso’. Según el jurista, la mujer decidió no recurrir al procedimiento de eutanasia después de ser informada de que podrá someterse a cirugías reconstructivas en la nariz y la boca.

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Al respecto, la propia María Consuelo manifestó su satisfacción frente a esta nueva oportunidad en un video compartido por el programa: “Estoy muy feliz. Yo sí quiero hacerme mi cirugía porque yo no me voy a hacer ninguna eutanasia”.

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Durante el mismo video, Juan José Castro comentó que el objetivo de la iniciativa era brindarle una mejor calidad de vida la mujer y permitirle tomar las decisiones que considere pertinentes, pero de una manera digna.

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¿Cómo fue la historia de María Consuelo?

María Consuelo, oriunda de Istmina, Chocó, tomó la decisión de mudarse a Bogotá en la década de 2000 con el propósito de encontrar mejores oportunidades laborales. Sin embargo, su vida cambió cuando su expareja, Dagoberto Sánchez, la atacó con ácido después de que ella se negara a regresar con él.

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Desde entonces, Consuelo pasó por más de 80 intervenciones quirúrgicas en un intento por reconstruir las zonas afectadas y recuperar algunas funciones básicas. Con el paso de los años, su calidad de vida se deterioró considerablemente.

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Adicionalmente, se ha visto obligada a solicitar recursos económicos en las calles y en vehículos de transporte público para cubrir sus necesidades básicas, situación que la llevó a solicitar la muerte asistida.

¿Cuál era el estado de la solicitud de eutanasia?

Ante la difusión de su situación, Capital Salud EPS aclaró que la solicitud de eutanasia de la mujer se encontraba aprobada desde hace cuatro años. En su momento, la entidad señaló que “la decisión de hacer uso de la autorización con la que cuenta hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente. Capital Salud respetará y acompañará la decisión que la usuaria, de manera libre y autónoma, determine tomar”.

Además, el caso llegó a oídos del empresario Arturo Calle, quien se conmovió con la situación y decidió apoyarla económicamente para que pudiera conseguir una vivienda. Otras celebridades también se pronunciaron sobre el caso.

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María Consuelo contó cómo conoció a Dagoberto en Cartagena, cómo fue su relación y qué ocurrió después de que decidió irse a Bogotá.
/Foto: Vamos Pa eso

Ahora, con la decisión de María Consuelo de continuar con su vida y someterse a las cirugías reconstructivas, se espera que pueda mejorar sus condiciones y recuperar parte de su calidad de vida.

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Cabe recordar que en Colombia la eutanasia es legal desde 1997. Sin embargo, su regulación ha sido desarrollada principalmente mediante decisiones de la Corte Constitucional y disposiciones del Ministerio de Salud, entre ellas la Resolución 971 de 2021.

Mira también: Natalia Ponce habla del caso de María Consuelo y revela por qué no acepta más ayuda

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