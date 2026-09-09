Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PORTE DE ARMAS
IPHONE 18 PRO
TIROTEO EN COLEGIO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Tiroteo en colegio de Medellín: joven ingresó arma y se autolesionó; buscaría a una profe

Tiroteo en colegio de Medellín: joven ingresó arma y se autolesionó; buscaría a una profe

El alcalde Federico Gutiérrez comentó que el joven realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

Un uniformado de la Policía Nacional ingresando a un pasillo interior de ladrillo en la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín
Agentes de la Policía atendieron la situación de orden público en la Institución Educativa Gabriel García Márquez tras los disparos realizados por un menor de edad.
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Este 9 de septiembre de 2026, en el sector de La Sierra, ubicado en la comuna 8 de Medellín, se presentó una alteración del orden público. En las instalaciones de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, un adolescente de 17 años resultó herido a la altura de la cabeza.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

De acuerdo con los informes entregados por las autoridades, el menor pertenecía al grado décimo de la institución, aunque se encontraba desescolarizado al momento de los hechos. Según las primeras versiones, ingresó al plantel con un arma traumática, realizó varios disparos y posteriormente se autolesionó.

Últimas noticias

Arturo Calle tuvo conmovedor encuentro con María Consuelo y confirmó ayuda para vivienda y apoyo económico
Nación

Arturo Calle tuvo conmovedor encuentro con María Consuelo y confirmó ayuda para vivienda

Escena del crimen acordonada con cinta amarilla de la policía en una calle nocturna usada como imagen de referencia
Nación

Extraño fallecimiento de niña de 5 años en Cali; su hermano y un arma entre las sospechas

Puedes leer: Falsos médicos cirujanos pidieron perdón tras realizar más de 200 intervenciones en Bogotá

Así fue el tiroteo en un colegio de Medellín

Las autoridades mencionaron que el joven ingresó a la institución tras saltar una de las rejas perimetrales. Según la Policía, llevaba consigo un arma traumática con la que habría intimidado al rector y a un profesor de la institución.

Una vez dentro de las instalaciones, el menor realizó varios disparos con el dispositivo de menor letalidad y posteriormente se causó una herida en la zona craneal. El hecho requirió la presencia e intervención inmediata de las autoridades.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Precios para sacar el permiso de armas en Colombia: guía de tarifas legales
Nación

Porte de armas en Colombia: este sería el precio, incluyendo permiso y exámenes

Escena del crimen acordonada con cinta amarilla de la policía en una calle nocturna usada como imagen de referencia
Nación

Extraño fallecimiento de niña de 5 años en Cali; su hermano y un arma entre las sospechas

Publicidad

Tras la detonación, el personal encargado de la seguridad de la Institución Educativa Gabriel García Márquez auxilió al joven y le brindó los primeros auxilios.

Luego de recibir atención inicial en el lugar, el adolescente fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, donde ingresó para recibir valoración y tratamiento médico.

Publicidad

¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre este caso?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, utilizó sus redes sociales para informar sobre lo ocurrido.

“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”, sostuvo.

Asimismo, indicó: “Fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica”. Posteriormente, la Policía informó que, después de que el joven resultara lesionado, dos hombres ingresaron al establecimiento educativo, tomaron el arma y se retiraron del lugar.

Dos jovenes habrían retirado el arma del colegio

Publicidad

Mientras las autoridades atendían al adolescente, las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad captaron el momento en que dos hombres ingresaron a la institución, tomaron el arma utilizada durante el incidente y se retiraron del lugar.

Gracias al monitoreo en tiempo real, agentes de la Policía Nacional lograron ubicar a ambos ciudadanos y los trasladaron a la Estación de Policía Villa Hermosa.

Publicidad

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer su posible responsabilidad en la manipulación o retiro del arma y determinar si existían vínculos previos con el adolescente o con el origen del armamento.

Relacionados

Medellín

Tiroteo