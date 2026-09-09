Tiroteo en colegio de Medellín: joven ingresó arma y se autolesionó; buscaría a una profe

Este 9 de septiembre de 2026, en el sector de La Sierra, ubicado en la comuna 8 de Medellín, se presentó una alteración del orden público. En las instalaciones de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, un adolescente de 17 años resultó herido a la altura de la cabeza.

De acuerdo con los informes entregados por las autoridades, el menor pertenecía al grado décimo de la institución, aunque se encontraba desescolarizado al momento de los hechos. Según las primeras versiones, ingresó al plantel con un arma traumática, realizó varios disparos y posteriormente se autolesionó.

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Así fue el tiroteo en un colegio de Medellín

Las autoridades mencionaron que el joven ingresó a la institución tras saltar una de las rejas perimetrales. Según la Policía, llevaba consigo un arma traumática con la que habría intimidado al rector y a un profesor de la institución.

Una vez dentro de las instalaciones, el menor realizó varios disparos con el dispositivo de menor letalidad y posteriormente se causó una herida en la zona craneal. El hecho requirió la presencia e intervención inmediata de las autoridades.

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Tras la detonación, el personal encargado de la seguridad de la Institución Educativa Gabriel García Márquez auxilió al joven y le brindó los primeros auxilios.

Luego de recibir atención inicial en el lugar, el adolescente fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, donde ingresó para recibir valoración y tratamiento médico.

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¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre este caso?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, utilizó sus redes sociales para informar sobre lo ocurrido.

“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”, sostuvo.

Asimismo, indicó: “Fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica”. Posteriormente, la Policía informó que, después de que el joven resultara lesionado, dos hombres ingresaron al establecimiento educativo, tomaron el arma y se retiraron del lugar.

😱 Un estudiante de 17 años saltó el muro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez (La Sierra, comuna 8 #Medellín ) con un arma de compresión. Disparó varias veces para intimidar y, al no encontrar a la profesora que buscaba, se disparó en la cabeza.



Está hospitalizado… pic.twitter.com/EEvDum6IWe — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 9, 2026

Dos jovenes habrían retirado el arma del colegio

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Mientras las autoridades atendían al adolescente, las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad captaron el momento en que dos hombres ingresaron a la institución, tomaron el arma utilizada durante el incidente y se retiraron del lugar.

Gracias al monitoreo en tiempo real, agentes de la Policía Nacional lograron ubicar a ambos ciudadanos y los trasladaron a la Estación de Policía Villa Hermosa.

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Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer su posible responsabilidad en la manipulación o retiro del arma y determinar si existían vínculos previos con el adolescente o con el origen del armamento.

