Falsos médicos cirujanos pidieron perdón tras realizar más de 200 intervenciones en Bogotá

El pasado 5 de septiembre, la Fiscalía de Colombia compartió por medio de sus redes sociales la captura efectuada contra Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua, procesados por hacerse pasar por médicos cirujanos y realizar intervenciones estéticas a más de 200 personas en consultorios falsos de la ciudad.

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento realizada por las autoridades encargadas del caso, Esteban Henao, durante el momento de hablar frente a la jueza, expresó su arrepentimiento: "Principalmente quiero usar este tiempo para pedir disculpas a todas las personas" afectadas en la causa.

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El acusado continuó su intervención, mostrando su aparente pesar frente al impacto ocasionado a sus seres queridos. Ante el estrado, el mismo se refirió a Dios: "Quiero pedirle disculpas a Dios y a mi familia".



Las investigaciones efectuadas por el CTI y el Gaula Militar evidenciaron que la pareja, que se hacía pasar por médicos cirujanos, ofrecía los procedimientos por medio de redes sociales; entre ellos ofrecían liposucciones y rinoplastias.

Es fundamental aclarar que durante estas intervenciones no se contaba con la presencia de anestesiólogos, tampoco contaban con historiales médicos, contaban con sitios acondicionados para engañar a las personas.

El implicado también reflexionó sobre sus días privados de la libertad; durante la intervención aseguró: "En estos casi ocho días encerrado he reflexionado mucho sobre el gran error que estaba cometiendo. Me encantaría devolver el tiempo".

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Durante la transmisión del proceso legal, él continuó reconociendo la falta cometida. Afirmó: "Este ha sido nuestro primer error social frente a la justicia y estoy superseguro de que será el último".

La Fiscalía documentó algunos casos en los que las víctimas despertaron durante las cirugías y, ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente recurrió a acciones como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran. Por estos hechos, una fiscal de apoyo de… pic.twitter.com/VraQUtVErg — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 5, 2026

¿Qué incautaron las autoridades?

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Durante el procedimiento de incautación, se encontraron diplomas falsos, insumos médicos, computadores y dinero en efectivo. Adicionalmente, afirmaron que Henao solo contaba con título de bachiller e intentó tramitar su tarjeta profesional con documentos que resultaron falsos.

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En los informes realizados por los entes judiciales, se dio a conocer que algunas víctimas despertaron en medio de las operaciones sufriendo dolor. Sin embargo, estos sucesos no hicieron que los acusados detuvieran las operaciones, sino que les cubrían la boca y sujetaban sus brazos.

Según la información recolectada por las autoridades, los implicados recibían pagos superiores a 568 millones de pesos.

Insumos médicos utilizados por los falsos cirujanos para realizar más de 200 procedimientos estéticos clandestinos en la ciudad de Bogotá Foto: Fiscalía General de la Nación

Ante la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a prisión, Henao pidió consideración por su núcleo familiar. El capturado solicitó: "Quiero pedirle a la señora jueza que nos dé el beneficio de la duda frente al lugar donde pagar nuestra falta cometida".

La defensa del acusado se opuso a la medida carcelaria utilizando la condición de salud de un hijo de la pareja. De igual manera, la defensora de Ruth Verónica afirmó que la acusada recibe de manera constante amenazas por parte de una de las víctimas.

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Los procesados aceptaron los delitos de concierto para delinquir, estafa en masa, falsedad en documento público y fraude procesal. Las autoridades avanzan en las etapas legales correspondientes para definir la situación legal de los acusados en esta causa.

Cajas de sustancias estéticas e insumos incautados a los falsos cirujanos que practicaron más de 200 procedimientos irregulares en Bogotá Foto: Fiscalía General de la Nación

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