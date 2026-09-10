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Max Henríquez alerta por dura situación que viene para Bogotá y otras zonas: “Ojo con esto”

El reconocido meteorólogo volvió a usar sus redes sociales para advertir sobre una situación que podría afectar a Bogotá, Villavicencio y Leticia.

Max Henríquez con audífonos y micrófono explicando un mapa satelital del clima, advirtiendo sobre una fuerte situación meteorológica en Bogotá y otras zonas de Colombia.
El reconocido meteorólogo Max Henríquez emitió una alerta sobre las complejas condiciones climáticas que se aproximan, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El meteorólogo Max Henríquez lanzó una nueva advertencia para Bogotá, Villavicencio y Leticia ante el fenómeno de El Niño que se presentaría en los próximos meses en el país, luego de referirse a una situación que podría ocurrir durante septiembre.

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Por medio de sus redes sociales, Max Henríquez recordó el antecedente registrado entre 2015 y 2016 en el territorio nacional. Según explicó, un escenario de sequía simultánea en estas zonas del país podría repetirse si se mantienen las actuales condiciones climáticas.

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A través de su cuenta en la red social X, el meteorólogo explicó el origen de las precipitaciones en estas regiones: “En el Niño fuerte del 2015-2016 hubo sequía simultánea en Leticia, Villavicencio y Bogotá, porque es desde la selva del Amazonas desde donde viene la humedad”.

De igual forma, el especialista insistió en el posible riesgo para la llegada de precipitaciones a la Sabana de Bogotá. “Y las lluvias que caen en los Llanos y en la Sabana. Ojo con esto, que se puede repetir, de pronto peor”, enfatizó en sus redes sociales al referirse al escenario que podría presentarse.

Mapa de radar meteorológico de satélite mostrando condiciones climáticas en Colombia junto a un retrato del meteorólogo Max Henríquez.
El meteorólogo Max Henríquez advierte sobre el recrudecimiento del clima y la sequía en Colombia durante septiembre.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Cabe recordar que el Ideam informó en agosto sobre el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y prevé una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

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¿Qué dijo Max Henríquez sobre la alerta de sequía para Bogotá y otras zonas?

Cuando se habla del fenómeno de El Niño, se hace referencia a un evento climático que puede ocasionar menores precipitaciones, temperaturas más elevadas y una mayor presión sobre el recurso hídrico en Colombia.

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Asimismo, el organismo meteorológico indicó que la persistencia del déficit de precipitaciones puede elevar la amenaza de incendios en varias zonas del país. Esta situación genera preocupación por sus posibles efectos en el suministro de agua y en las actividades del sector agropecuario, entre otros campos económicos.

Durante 2015 y 2016, los registros oficiales documentaron importantes déficits de lluvia en diferentes zonas del país. Sin embargo, el comportamiento de las precipitaciones no fue uniforme en todas las regiones, por lo que los efectos del fenómeno variaron en las regiones del país.

¿Cómo fue el fenómeno de El Niño durante 2015 y 2016 en Colombia?

Durante el período 2015-2016, el fenómeno de El Niño tuvo un fuerte impacto en Colombia y generó condiciones de déficit de lluvias y altas temperaturas en diferentes regiones del país.

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La reducción de las precipitaciones contribuyó al descenso de los niveles de algunos ríos y embalses, además de generar dificultades para el abastecimiento de agua en distintos municipios.

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El fenómeno también estuvo relacionado con un incremento de los incendios forestales, afectaciones en actividades agrícolas y ganaderas y una mayor presión sobre el sistema energético debido a los bajos niveles de los embalses hidroeléctricos.

Este antecedente es precisamente el que Max Henríquez utiliza como referencia para advertir sobre la posibilidad de que se presente nuevamente un escenario de sequía en Bogotá, Villavicencio y Leticia, aunque su eventual comportamiento dependerá de la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos días.

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