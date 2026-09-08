Tragedia en la Maratón Medellín: De qué murió Juliana Ávila, novia del hijo del vicepresidente

La edición de la Maratón Medellín 2026 se ha visto empañada por una profunda tragedia que conmociona a toda Colombia. La joven de 20 años, Juliana Ávila Saouda, falleció tras sufrir un colapso fulminante mientras participaba en la competencia atlética.

La noticia ha adquirido una enorme relevancia nacional no solo por la juventud de la víctima, sino también por confirmarse que era la actual pareja sentimental de Julián Restrepo Céspedes, hijo del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano.

La causa médica del fallecimiento de Juliana Ávila

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por el cuerpo médico y compartidos por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Juliana Ávila sufrió una grave afección cardíaca durante el trayecto de la carrera.



La estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes se desplomó de manera súbita en el kilómetro 19 de la modalidad de 21 kilómetros (media maratón).



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Según explicó el alcalde, la joven sufrió tres paros cardiorrespiratorios en total. Personal paramédico de la organización del evento intervino de inmediato y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, donde finalmente falleció.

Hasta el momento no se ha establecido qué ocasionó los paros cardiorrespiratorios. Por esa razón, no es posible afirmar que la causa haya sido una enfermedad previa, deshidratación, exceso de esfuerzo u otra condición específica.

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Aunque algunos reportes y el mensaje del alcalde utilizan la palabra “infartos”, la información médica disponible no permite establecer si se trató de infartos de miocardio u otro tipo de evento cardíaco. La causa clínica precisa deberá ser aclarada por las autoridades médicas competentes.

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La muerte de la joven bogotana ha desatado una ola de solidaridad hacia la familia del vicepresidente y los allegados de la víctima.

Juliana Ávila falleció tras participar en la Maratón de Medellín. La joven era novia del hijo del exvicepresidente de la República. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y INALDE

El pronunciamiento de la organización de la Maratón Medellín

Tras confirmarse el deceso, la organización de la Maratón Medellín emitió un comunicado oficial expresando su profunda tristeza y detallando cómo operó el protocolo de emergencia en la pista.

Los directivos de la carrera enfatizaron que la atleta de 20 años recibió atención médica inmediata en el kilómetro 19 por parte de los brigadistas y la estrategia de voluntarios médicos en ruta.

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Incluso, precisaron que una profesional de la salud que participaba en la competencia se detuvo para auxiliarla en los primeros segundos del colapso antes de que fuera trasladada en una ambulancia de alta complejidad.

Finalmente, el comité organizador envió sus condolencias a los allegados de la joven y extendió un llamado respetuoso a los medios de comunicación para salvaguardar la intimidad y el duelo de la familia Restrepo Ávila durante este doloroso proceso.