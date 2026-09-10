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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / VIDEO: Mujer abandona a un bebé de un año frente a su casa en Bogotá

VIDEO: Mujer abandona a un bebé de un año frente a su casa en Bogotá

Las autoridades mencionaron que el menor fue encontrado en el barrio Catalina, en Kennedy, luego de que un vecino escuchará el llanto del bebé.

Captura de cámara de seguridad que muestra a una mujer abandonando a un bebé de un año envuelto en una manta frente a una vivienda en Bogotá.
Imagen clave extraída del video de seguridad donde se observa el momento exacto en que una mujer deja a un bebé en una casa en Bogotá
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

En la madrugada de este 10 de septiembre, en el barrio Catalina, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) llevó a cabo el rescate de un niño de aproximadamente un año de edad que fue abandonado en la vía pública.

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El procedimiento se realizó luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia del menor de edad.

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De acuerdo con el reporte de la Mebog, el hallazgo se produjo cuando un vecino de la zona escuchó ruidos, quejidos y golpes frente a su lugar de residencia durante la noche. Al verificar lo que sucedía, constató que el niño permanecía a la intemperie, sin la presencia de un adulto responsable y expuesto a las bajas temperaturas de la noche.

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Ante esta situación, los vecinos del barrio Catalina notificaron a las patrullas policiales de la jurisdicción, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar para verificar el caso y salvaguardar la integridad del pequeño.

¿Cómo se encuentra el bebé encontrado en el suroccidente de Bogotá?

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Los uniformados constataron que junto al niño se encontraba una maleta con artículos básicos para su cuidado, entre ellos pañales, pañitos húmedos, prendas de vestir y juguetes.

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Asimismo, las autoridades indicaron que el bebé, de aproximadamente un año de edad, contaba con antecedentes de haber nacido en buenas condiciones de salud y con un peso de 2,750 kilogramos.

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Tras el abordaje inicial en el lugar, los efectivos de la Mebog realizaron una verificación preliminar del estado de salud del menor e iniciaron de inmediato los protocolos de protección establecidos para este tipo de situaciones.

¿En dónde está el bebé encontrado?

Posteriormente, se conoció que el bebé fue trasladado a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y quedó a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia. Ambas entidades asumieron el desarrollo del proceso de restablecimiento de sus derechos y coordinaron las evaluaciones médicas correspondientes.

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En paralelo, la Policía de Bogotá y las autoridades distritales iniciaron una investigación de campo con el objetivo de identificar y dar con el paradero de los padres o tutores legales que habrían dejado al niño en la vía pública.

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Para avanzar en la investigación, los peritos analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio Catalina y recopilan los testimonios de los residentes del sector.

¿Cómo denunciar estos casos en Bogotá?

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A raíz de este caso, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, reiteró la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

De igual forma, las autoridades recordaron que la ciudadanía dispone de la Línea de Emergencias y de los canales institucionales correspondientes para denunciar de manera inmediata cualquier hecho de maltrato, vulneración o abandono infantil.

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