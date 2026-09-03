VIDEO: Trabajador del Metro de Bogotá quedó colgando de una estructura durante las obras

Las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá volvieron a generar atención en redes sociales debido a un supuesto incidente relacionado con la seguridad de los trabajadores en uno de los frentes de obra.

De acuerdo con un video que comenzó a circular en redes sociales, el hecho habría ocurrido la noche del pasado 2 de septiembre en la Estación 2, donde un trabajador que realizaba labores sobre una estructura metálica habría quedado suspendido en las alturas.

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En las imágenes se observa al operario sujeto a un arnés y conectado a una línea de vida, elemento que habría evitado que cayera al vacío. Posteriormente, sus compañeros habrían acudido al lugar para ayudarlo a descender de la estructura.



¿Qué se conoce de este caso en el Metro de Bogotá?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de la Empresa Metro de Bogotá ni de las autoridades locales sobre las circunstancias en las que habría ocurrido este incidente.

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El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó múltiples comentarios de usuarios, quienes destacaron la importancia de que el trabajador contara con los elementos de protección necesarios para realizar sus labores.

Entre las reacciones se leen mensajes como: “Dios mío, protege a cada uno de sus trabajadores”, “Lo bueno de cumplir con las normas” y “La importancia de usar los elementos de protección para desarrollar cualquier labor”, entre otros.

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Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial que permita establecer qué ocurrió exactamente y confirmar las circunstancias del incidente.

¿Cuál fue el último antecedente en el Metro de Bogotá?

El supuesto incidente ocurrido en la Estación 2 se conoce pocas semanas después de que las obras del sistema de transporte masivo de la capital se vieran enlutadas por un accidente laboral que dejó un trabajador muerto.

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El pasado lunes 17 de agosto de 2026 se confirmó el fallecimiento de David Gordillo, quien también se desempeñaba como soldador dentro del proyecto.

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Gordillo, vinculado contractualmente al proyecto desde noviembre de 2025, se encontraba realizando labores en la Estación 8 cuando sufrió un accidente laboral que terminó con su vida.

Metro de Bogotá trabajador murió en accidente en la Estación 8 Foto Instagram Metro de Bogotá

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Tras confirmarse el deceso, la Empresa Metro de Bogotá lamentó profundamente lo ocurrido, extendió sus condolencias a la familia y solicitó al concesionario Metro Línea 1 fortalecer de manera inmediata los protocolos y controles de seguridad industrial.

Las causas y circunstancias que rodearon la muerte del trabajador continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.