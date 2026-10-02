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Pareja abandona a sus perros en El Dorado para no perder vuelo; piden revocar sus VISAS

Insólito caso registrado en la terminal aérea de Bogotá, donde una pareja procedente de los Estados Unidos decidió dejar a dos perros tras presentar inconvenientes con los trámites del ICA.

Abandono de mascotas en el Aeropuerto El Dorado: solicitan la cancelación de visa americana a implicados
Abandono de mascotas en el Aeropuerto El Dorado: solicitan la cancelación de visa americana a implicados
Foto: Redes sociales y Agencia Nacional de Infraestructura
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de la ciudad ha tomado una postura firme tras un grave evento ocurrido en la principal terminal aérea de la capital, El Aeropuerto Internacional El Dorado.

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El director de la entidad, Antonio Hernández, solicitó oficialmente a la Embajada de Estados Unidos que proceda a retirar la visa americana a dos ciudadanos colombianos que dejaron a sus animales tirados en el lugar para poder continuar con sus planes de viaje.
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¿Por qué piden quitarle la visa americana a la pareja en el aeropuerto El Dorado?

Para entender la solicitud realizada ante la representación diplomática estadounidense, debes conocer la secuencia de hechos que tuvo lugar en la terminal aérea bogotana.

Según la información suministrada por Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, una pareja de colombianos arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El itinerario de los viajeros contemplaba una parada en Bogotá para posteriormente dirigirse hacia Cali como destino final.

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El problema se originó en el momento en que la pareja fue a pasar el respectivo control de inspección sanitaria ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con el fin de ingresar a los animales al país.

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Durante la verificación de los dos perros con los que viajaban, los funcionarios detectaron inconvenientes en la documentación presentada, detalles específicos que las autoridades aún se encuentran averiguando.

Ante las dificultades con los papeles exigidos por el ICA y con el propósito de no interrumpir su desplazamiento, la pareja tomó la decisión de dejar a los dos perros abandonados en el aeropuerto y abordar su vuelo de conexión con rumbo a Cali.

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Antonio Hernández manifestó de forma tajante que a los implicados les importó más su viaje que los animales y calificó la situación como absolutamente indignante, razón por la cual pidió la revocación del visado a la Embajada de Estados Unidos, expresando que este tipo de personas no constituyen un ejemplo para nadie.

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¿Qué medidas y sanciones legales enfrentan los viajeros por abandonar a sus animales en El Dorado?

Si te preguntas cuáles son las implicaciones legales que genera este comportamiento en Colombia, las autoridades distritales ya han anunciado un despliegue de acciones administrativas y judiciales para establecer las responsabilidades correspondientes.

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá precisó que el abandono de las mascotas en la terminal aérea no solo configura fallas de contravención, sino también faltas que pueden constituir un delito según la normativa vigente.
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Por esta razón, el alto funcionario anunció el inicio de todas las acciones de inspección por parte de la Policía. Asimismo, confirmó que se avanzará en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación para que el ente investigador evalúe e investigue las conductas en las que incurrieron los implicados.

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El funcionario distrital destacó además que las instituciones ya cuentan con los datos de los responsables, incluyendo la información correspondiente a su visa.

Por lo pronto, la entidad distrital mantiene el seguimiento al caso mientras avanzan las averiguaciones sobre la documentación presentada ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

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