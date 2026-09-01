¿Psicólogos pueden recetar medicamentos para la salud mental? No te dejes engañar

En el famoso programa radial El Klub de La Kalle, el reconocido especialista Diego Vargas aclaró una de las tantas dudas que comúnmente son confundidas por los pacientes. El experto explicó de manera contundente cuál es el papel del psicólogo y quién es el encargado de recetar fármacos en una terapia.

En los últimos años, varias personas tomaron la decisión de prestarle más atención a los problemas de salud mental; ellos dieron el primer paso, que fue acudir al psicólogo. Sin embargo, debes tener muy claro que los psicólogos no pueden formular medicamentos.

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Quizás creías que sí tenían la autorización de formular medicamentos, pero lo cierto es que no. El especialista Diego Vargas advirtió en la cabina que esta acción es exclusiva de la medicina, por lo que un psicólogo o coach no debe realizarla.



En medio de la cómoda charla, Diego lanzó una alerta para evitar los engaños: "Solo los psiquiatras pueden recetar medicamentos; si usted va donde un psicólogo, un coach y le receta un medicamento, ya es una primera red flag". Esta advertencia es vital para proteger tu bienestar.

¿Por qué un psicólogo no puede formular medicamentos?

Es importante destacar que los psiquiatras y cualquier médico general están en la capacidad de formular medicamentos antidepresivos con el fin de iniciar tratamientos. Los médicos son el primer contacto del paciente antes de ser remitido a una consulta con un especialista.

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Por el contrario, el rol del psicólogo se enfoca en el abordaje terapéutico desde su formación de pregrado. Ellos realizan psicoterapias y pueden especializarse en diversas líneas de atención psicológica, pero nunca tendrán la facultad legal de prescribir fórmulas.

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Durante la charla, el doctor Vargas también habló sobre la recuperación de los trastornos e indicó que la misma no depende solamente de medicamentos. Afirmó de manera contundente que existe un componente multifactorial que incluye ejercicio físico, asistir a psicoterapia constante y fortalecer tus redes de apoyo.

Finalmente, el psiquiatra hizo un llamado a evitar la automedicación de cualquier sustancia. Todo cambio de dosis, inicio o retiro de un medicamento psiquiátrico debe ser ordenado únicamente por personal médico calificado para prevenir riesgos graves en la salud.

¿Cómo funciona el tratamiento para la salud mental?

Durante la entrevista, el experto también abordó una de las inquietudes más comunes entre los pacientes: cómo una pastilla, es decir, algo que consumimos, puede influir directamente en nuestras emociones.

El experto explicó que en la depresión disminuyen los niveles de un neurotransmisor llamado serotonina. La pastilla ayuda a regular de forma adecuada las emociones al ajustar esta sustancia química.

El médico realizó una advertencia, insistió en no caer en las mentiras de redes sociales y conversar de frente con los profesionales, ya que indica que la depresión no se cura solo con fuerza de voluntad. De esta manera también lograrás entender los mitos sobre la dependencia y el temor a los fármacos.

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Finalmente, el psiquiatra aconsejó que, al momento de abordar a una persona que sufre, es importante preguntar de manera directa: "¿Necesitas ayuda?". Ser empáticos es muy importante; aunque no lo parezca, decir "estoy contigo, quiero ayudarte" es una ayuda vital.

En la actualidad, el sistema de salud en Colombia cuenta con líneas de ayuda nacional. Además, se está implementando el denominado Código Dorado, una estrategia para priorizar la atención de urgencias en salud mental en los hospitales, sin importar su especialidad.

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Por último, el especialista recomendó buscar siempre profesionales certificados para cualquier tratamiento. Indicó que la Asociación Colombiana de Psiquiatría cuenta con un directorio oficial en su sitio web para que los pacientes puedan consultar de forma segura.

Mira la entrevista completa: