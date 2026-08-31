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La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / ¿Quién se quita más la vida: hombres o mujeres? Experto explica el aumento en 3 años

¿Quién se quita más la vida: hombres o mujeres? Experto explica el aumento en 3 años

Las estadísticas sobre conducta suicida revelan una alarmante brecha de género, en la que los hombres, presionados por roles sociales y estereotipos que dificultan la expresión emocional.

La alerta de los psiquiatras por el aumento de conductas extremas en mujeres durante los últimos tres años
La alerta de los psiquiatras por el aumento de conductas extremas en mujeres durante los últimos tres años
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La conducta suicida es una problemática de salud pública que genera profundos interrogantes en la sociedad.

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Al analizar el comportamiento de las personas que atraviesan crisis extremas de salud mental, los expertos identifican diferencias muy marcadas en la manera en que hombres y mujeres procesan la depresión y toman decisiones sobre su vida.

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¿La depresión afecta más a los hombres o a mujeres?

Si analizamos los intentos de suicidio y los desenlaces mortales, nos encontramos ante una paradoja de género bien documentada por la psiquiatría.

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Las mujeres intentan quitarse la vida con mayor frecuencia, pero los hombres son quienes consuman el acto en una proporción mucho mayor, representando aproximadamente el 70% de los casos de muerte por suicidio frente al 30% de las mujeres.

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Esta alarmante diferencia tiene factores biológicos, sociales y culturales muy claros:

  • El peso del rol social masculino: Históricamente, a los hombres se les asigna la presión de mostrarse fuertes, productivos, capaces de solucionar todo por su cuenta y de actuar como el sostén económico del hogar.
  • La barrera de "los hombres no lloran": Culturalmente se desestimula la expresión emocional en la población masculina. Esto provoca que los hombres eviten consultar a profesionales de la salud mental, guarden sus preocupaciones y decidan intentar resolver sus problemas en absoluta soledad, lo que frecuentemente conduce al desenlace fatal de la enfermedad.

No obstante, las estadísticas de los últimos tres años muestran un cambio de tendencia que preocupa a los especialistas.

Aunque los hombres siguen liderando las cifras de mortalidad por suicidio, sus números se han estancado, mientras que las tasas de suicidio en las mujeres han venido registrando un preocupante aumento a nivel global.

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¿Por qué los hombres expresan la tristeza de manera diferente?

Otra de las razones por las cuales la depresión en los hombres suele pasar desapercibida o no se diagnostica a tiempo es que no siempre se manifiesta a través del llanto o el desánimo visible.

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De acuerdo con el psiquiatra Diego Vargas, los hombres tienden a expresar la tristeza mediante la irritabilidad y la rabia.

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Mientras que una mujer deprimida puede mostrarse abiertamente triste o ansiosa, un hombre puede manifestar su malestar emocional volviéndose intolerante, malhumorado o reaccionando con ira ante situaciones cotidianas.

Esta manifestación de la frustración suele confundirse con un simple "mal temperamento", retrasando la búsqueda de ayuda profesional.

Si tú o un familiar están experimentando estas dificultades, recuerda que en Colombia y otros países existen protocolos de atención prioritaria.

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Por ejemplo, a través de estrategias como el "Código Dorado", cualquier hospital, sin importar si es especializado en psiquiatría o no, tiene la obligación legal de priorizar la atención de urgencia para personas que ingresen con riesgo de suicidio o alteración grave de su salud mental, de la misma manera en que se atiende de urgencia un infarto cardíaco.

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