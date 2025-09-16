Andy Rivera destapa verdad de cómo se dio cuenta que tenía depresión: "Varios detallitos"

Andy Rivera, la voz detrás de éxitos como 'Te pintaron pajaritos en el aire', rompió el silencio para desvelar la profunda razón detrás de su prolongada ausencia de los escenarios y las redes sociales.

Durante una emotiva entrevista en el programa 'Día a Día' de Caracol Televisión, el cantante reveló que estuvo batallando con un trastorno mixto ansioso-depresivo, una condición que lo mantuvo alejado de su pasión y del ojo público por un tiempo considerable.

Además le contó a La Red, que fue hace aproximadamente tres o cuatro años cuando empezó a notar los primeros y alarmantes cambios en su vida.

"Empecé a notar algo diferente", confesó el artista, describiendo cómo se sentía incapaz de responder eficazmente a su trabajo, experimentaba un agotamiento constante y una mala relación con la comida y el sueño.

El disfrute por lo que hacía se desvanecía, y lo que más sorprendió al artista fue el surgimiento de una fobia inesperada hacia los aeropuertos y los viajes de larga distancia.

Estos "varios detallitos que poco a poco se fueron volviendo como una bola de nieve" fueron las claras señales que lo hicieron "entender que había que parar".

A pesar de que su carrera estaba en pleno apogeo y sus espectáculos eran ovacionados por multitudes, Rivera sentía un profundo vacío interno en el escenario.

Su naturaleza perfeccionista y la incesante presión por ofrecer presentaciones impecables terminaron por cobrarle un alto precio en su salud mental.

La situación escaló hasta el punto de desarrollar problemas con la alimentación, alternando entre dietas estrictas y episodios de sobrealimentación nocturna, un claro indicio de su desorden alimenticio.

El camino hacia el diagnóstico no fue sencillo para el hijo de Jhonny Rivera. Tuvo que recorrer un largo proceso, consultando a varias psicólogas, terapeutas y psiquiatras para poder identificar y encontrar el tratamiento adecuado para su condición.

Este trastorno mixto, caracterizado por la coexistencia de síntomas de ansiedad y depresión, es particularmente desafiante, ya que los pacientes no encajan en una sola categoría, experimentando un malestar significativo de ambas condiciones simultáneamente.

Hoy, Andy Rivera se muestra recuperado y optimista, un proceso que le tomó "tres largos años de sentirme debajo de la tormenta". Asegura que ha dejado de depender de los medicamentos, y su familia se encuentra "muy feliz" con su progreso.

El artista atribuye su sanación a su fe inquebrantable y al apoyo incondicional de su madre y de los profesionales de la salud mental que lo acompañaron.

Esta difícil etapa le dejó valiosas enseñanzas. Rivera se dio cuenta de la importancia de filtrar su entorno y rodearse de amistades que realmente lo apoyan.

"Siento que perdí muchas cosas importantes, pero ahora soy más dedicado y trato de ser más especial, de estar más presente con las personas que son importantes para mí", expresó.

Este capítulo "oscuro" ha cerrado, y Andy Rivera, de 29 años, se siente ahora "vibrando alto", listo para retomar su vida y su carrera musical con energía renovada.

