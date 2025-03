Esto era lo que Andy Rivera realmente quería ser antes de entrar al mundo de la música

Antes de convertirse en uno de los artistas urbanos más reconocidos de Colombia, Andy Rivera tenía un sueño completamente diferente, estudiar medicina.

Así lo reveló durante una reciente entrevista en el programa El Klub de La Kalle, donde estuvo acompañado por su padre, el cantante de música popular Johnny Rivera.

Andy Rivera habló de un sueño que parecía inalcanzable

Durante la conversación, Andy explicó que en su juventud veía la música como un mundo lejano. A pesar de ser hijo de un exitoso cantante, su meta era muy diferente. "Yo quería estudiar medicina. Veía a mi papá como un fenómeno, de esas cosas que le pasan a muy pocas personas en la vida" , confesó.

Sin embargo, su destino tomó otro rumbo cuando comenzó a interesarse por la música de manera más profunda. "Estudié piano y pensaba que, si no era médico, al menos podría tocar en una orquesta de salsa", comentó. Fue su padre quien lo motivó a explorar su talento vocal.

El impulso de Johnny Rivera a su hijo Andy Rivera

Johnny Rivera, con su amplia trayectoria en la música popular, vio en su hijo un potencial que él mismo no había considerado. "Papá me decía: ‘Es que usted canta chévere, ¿por qué no lo intenta?’" , recordó Andy.

La primera incursión de Andy en los escenarios no fue fácil. "Entré a un coro a cantar bambuco y, cuando mi papá me vio más suelto, me llevó a un show. La primera vez que estuve con él en tarima, casi me muero del susto" , confesó.

Uno de los momentos más memorables de su juventud fue cuando, en una fiesta familiar su papá lo presentó como si fuera su amigo Pipe Bueno, contó Jhonny Rivera que hacía la voz "igualita". "Las niñas salieron corriendo pensando que era el verdadero" , relató entre risas.

Con el tiempo, Andy Rivera comprendió que su pasión por la música era más fuerte de lo que imaginaba. Gracias al apoyo de su padre y su perseverancia, logró construir una carrera sólida en el género urbano, ganándose el cariño del público.

Hoy en día, aunque no se convirtió en médico, Andy ha demostrado que el esfuerzo y la dedicación pueden abrir caminos inesperados . Su historia es un ejemplo de cómo la vida puede sorprendernos y llevarnos a cumplir sueños que jamás imaginamos.