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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lady Gaga se convierte en madre por primera vez a los 40 años, ¿quién es el papá?

Lady Gaga se convierte en madre por primera vez a los 40 años, ¿quién es el papá?

La cantante Lady Gaga cumple su sueño de ser mamá. Es fotografiada en California con su primer hijo.

Lady Gaga se convierte en madre por primera vez a los 40 años
Lady Gaga se convierte en madre por primera vez a los 40 años
/Foto: Facebook Lady Gaga
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La icónica estrella del pop mundial, Lady Gaga, ha dejado boquiabiertos a sus millones de seguidores al confirmarse que se convirtió en madre por primera vez a los 40 años. La noticia, que se venía manejando bajo un absoluto hermetismo mediático, cobró fuerza internacional luego de que la artista fuera fotografiada en un tierno paseo familiar en el norte de California.

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En las imágenes difundidas por medios estadounidenses, la intérprete de éxitos como "Bad Romance" y "Poker Face" aparece cargando a su recién nacido en un fular pegado a su pecho, acompañada por su prometido, el empresario tecnológico Michael Polansky.

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Para la comunidad global de fanáticos, conocidos cariñosamente como los Little Monsters, el histórico apodo de "Mother Monster" toma un significado completamente nuevo.

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Aunque el círculo íntimo de la pareja confirmó el nacimiento a prestigiosas revistas como PEOPLE y Page Six, los detalles específicos sobre el sexo del bebé, su nombre o la fecha exacta de su nacimiento permanecen bajo estricta reserva familiar.

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Convertirse en madre nunca fue un plan improvisado para Stefani Germanotta (nombre real de la artista). A lo largo de la última década, Lady Gaga expresó abiertamente en múltiples entrevistas su profundo anhelo de formar una familia.

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En octubre de 2025, durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert, la ganadora del Óscar conmovió al público al declarar de manera contundente que la maternidad sería su próximo gran papel protagónico.

Años antes, en 2020, ya había manifestado a la revista InStyle su fascinación por la capacidad biológica y el milagro de gestar y mantener con vida a un ser humano. Hoy, al alcanzar la madurez de sus 40 años, ese deseo largamente acariciado se ha transformado en su presente más hermoso.

¿Quién es el papá del hijo de Lady Gaga?

El nacimiento del primer hijo de Lady Gaga explica de manera perfecta su reciente repliegue de los escenarios. Tras finalizar en abril de 2026 su exitosa gira mundial The Mayhem Ball—que incluyó 86 conciertos masivos—y de coronarse en los premios Grammy con su álbum Mayhem, la artista redujo drásticamente sus apariciones públicas.

Esta ausencia alimentó especulaciones que iban desde una boda secreta hasta los rumores de un embarazo que finalmente resultaron ciertos.

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El padre del primogénito, Michael Polansky, egresado de la Universidad de Harvard y colaborador activo en los negocios de la cantante, ha sido descrito por la propia Gaga como el compañero ideal de crianza.

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Su sólida relación, iniciada en 2020 y formalizada con un compromiso matrimonial en 2024, suma ahora el integrante más esperado. De los grandes escenarios a un paseo casual con ropa cómoda y rostro libre de maquillaje, la evolución de Lady Gaga a "Lady Mama" marca el inicio del capítulo más íntimo, tierno y celebrado de toda su vida.

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