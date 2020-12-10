La Kalle Lady Gaga
Lady Gaga
VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?
La reconocida cantante detuvo su último concierto para ayudar a un bailarín, provocando la reacción inmediata del público presente.
Famosos que nacieron un viernes Santo; teoría dice que quien nace ese día trae el anticristo
Varios famosos reconocidos a nivel nacional y mundial comparten el detalle de haber nacido en Viernes Santo, desatando la especulación sobre su significado, incluida la teoría del Anticristo. ¿Qué significa?
VIDEO: reviven momento en que Dalái Lama le toca la pierna a Lady Gaga
Al parecer, la cantante se sintió incómoda y le agarró la mano a Dalái Lama para que no siguiera tocándola.
Cinco momentos destacados de Los Premios Óscar 2023
La edición número 95 de la gala que hace un reconocimiento a la excelencia en la industria cinematográfica, dejó varios momentos para la posteridad.
Premios Oscar 2023: Lady Gaga y su lindo gesto con camarógrafo que se cayó
A la mujer no le importó interrumpir su camino y correr a auxiliar al hombre que se fue al piso delante de todos.
"Para mi nunca serán reyes", la polémica reacción de Laura Bozzo tras la muerte de la reina
La presentadora peruana se refirió al príncipe Carlos como "desgraciado"
Secuestrador de los perros de Lady Gaga fue condenado a 4 años de cárcel
La cantante ofreció una jugosa suma de dinero de recompensa a quien le trajera de regreso sus mascotas
VIDEO: Lady Gaga habría sacado "poderes" el pleno concierto; detuvo un objeto que le lanzaron
La cantante dejó atónitos a sus expectantes mientras daba su show.
Fotos: 12 famosos que cambian del cielo a la tierra sin su maquillaje artístico
¿Alguna vez te has preguntado cómo luce tu artista o actor favorito fuera de los escenarios y el mundo del espectáculo? Aquí te lo mostramos.
Lady Gaga confesó que quedó en embarazo producto de una violación
Fue un productor musical que abusó de ella y la secuestró durante "meses" en una habitación antes de abandonarla en un cruce.