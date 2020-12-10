En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ACCIDENTE EN ANTIOQUIA
TOLIMA VS JUNIOR
PELEA EN EL CONGRESO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Lady Gaga

Lady Gaga

  • ¿VIDEO: Lady Gaga frena un concierto por la caída de un bailarin
    ¿VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?

    La reconocida cantante detuvo su último concierto para ayudar a un bailarín, provocando la reacción inmediata del público presente.

  • Leidy Gaga, Adolf Hitler, Robert Downey Jr., algunos de los famosos que nacieron un viernes Santo
    Leidy Gaga, Adolf Hitler, Robert Downey Jr., algunos de los famosos que nacieron un viernes Santo
    /Fotos: Instagram / Composición La Kalle
    Ocio

    Famosos que nacieron un viernes Santo; teoría dice que quien nace ese día trae el anticristo

    Varios famosos reconocidos a nivel nacional y mundial comparten el detalle de haber nacido en Viernes Santo, desatando la especulación sobre su significado, incluida la teoría del Anticristo. ¿Qué significa?

  • Dalái Lama
    Dalái Lama
    /Foto: AFP
    Internacional

    VIDEO: reviven momento en que Dalái Lama le toca la pierna a Lady Gaga

    Al parecer, la cantante se sintió incómoda y le agarró la mano a Dalái Lama para que no siguiera tocándola.

  • Premios Oscar, edición número 95
    Premios Oscar, edición número 95
    / FOTO: AFP
    Farándula

    Cinco momentos destacados de Los Premios Óscar 2023

    La edición número 95 de la gala que hace un reconocimiento a la excelencia en la industria cinematográfica, dejó varios momentos para la posteridad.

  • Lady Gaga
    Lady Gaga
    / FOTO: Getty Images
    Farándula

    Premios Oscar 2023: Lady Gaga y su lindo gesto con camarógrafo que se cayó

    A la mujer no le importó interrumpir su camino y correr a auxiliar al hombre que se fue al piso delante de todos.

  • Laura Bozzo
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    "Para mi nunca serán reyes", la polémica reacción de Laura Bozzo tras la muerte de la reina

    La presentadora peruana se refirió al príncipe Carlos como "desgraciado"

  • Lady Gaga
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    Secuestrador de los perros de Lady Gaga fue condenado a 4 años de cárcel

    La cantante ofreció una jugosa suma de dinero de recompensa a quien le trajera de regreso sus mascotas

  • 64th Annual Grammy Awards - Show
    Lady Gaga
    VALERIE MACON/AFP
    Farándula

    VIDEO: Lady Gaga habría sacado "poderes" el pleno concierto; detuvo un objeto que le lanzaron

    La cantante dejó atónitos a sus expectantes mientras daba su show.

  • 6137_La Kalle - Estatua de Lady Gaga en Perú - Foto: AFP
    La Kalle - Estatua de Lady Gaga en Perú - Foto: AFP
    Farándula

    Fotos: 12 famosos que cambian del cielo a la tierra sin su maquillaje artístico

    ¿Alguna vez te has preguntado cómo luce tu artista o actor favorito fuera de los escenarios y el mundo del espectáculo? Aquí te lo mostramos.

  • 6137_La Kalle - Estatua de Lady Gaga en Perú - Foto: AFP
    La Kalle - Estatua de Lady Gaga en Perú - Foto: AFP
    Farándula

    Lady Gaga confesó que quedó en embarazo producto de una violación

    Fue un productor musical que abusó de ella y la secuestró durante "meses" en una habitación antes de abandonarla en un cruce.

CARGAR MÁS