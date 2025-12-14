¿VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?

La superestrella mundial Lady Gaga sorprendió a todos los espectadores de su último concierto al detener abruptamente una presentación de su gira mundial, la Mayhem Ball Tour, en Sídney, Australia, esto después de que uno de sus bailarines se terminará cayendo del escenario.

Por medio de videos que se viralizaron en redes sociales el incidente tuvo lugar el 13 de diciembre de 2025, mientras la artista y su equipo interpretaban el tema “Garden of Eden”, se supo que el bailarín Michael Dameski, ubicado en el Accor Stadium, estaba resbaladizo debido a la lluvia, y se deslizó más de lo previsto.

Puedes leer: Shakira saca trapitos al sol sobre pulla a Clara Chía en su canción: "No me arrepiento"



Ante esta situación, la cantante de 39 años fue inmediata y decisiva. Al percatarse del accidente, Lady Gaga corrió hacia el borde del escenario, e instruyó a su equipo de producción a "detener" la música y apagar las luces, generando un silencio dramático en el recinto.



En un momento de tensión manejado con la calma que la caracteriza, la artista se dirigió primero a los miles de asistentes pidiendo "solo un segundo", y luego se enfocó en el bienestar de su colaborador. Gaga preguntó directamente a Dameski: “¿Estás bien?”.

Posteriormente, se dirigió a sus fans para tranquilizarlos diciendo: “Acabamos de tener un accidente en el escenario. Todo está bien, solo esperen un segundo, por favor”. Los videos del incidente capturaron a Gaga inclinándose para conversar con su bailarín e incluso brindándole un fuerte abrazo, lo que generó la ovación del público australiano.

Publicidad

¿Qué más se conoció del accidente del bailarín de Lady Gaga?

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el concierto volvió a retomar en el punto que quedó después de la interrupción de Lady Gaga. Por otro lado, Michael Dameski tranquilizó a sus seguidores y confirmó que se encontraba bien. El coreógrafo bromeó sobre lo ocurrido en sus redes sociales, usando un GIF de lluvia con la canción "Garden of Eden" de fondo.

De igual forma, confirmó que pudo regresar al escenario para finalizar la canción junto a la artista, así mismo, le agradeció a esta por el apoyó que le dió en este momento, subrayando el lema de la industria: “Estoy bien. Feliz de haber podido terminar el último show del año. El espectáculo debe continuar”.

Publicidad

Puedes leer: Jorge Soto revela la razón por la que su esposa dejó su carrera para ir a Estados Unidos

Recordemos que esta presentación marcó el cierre de Lady Gaga para este 2025. El Mayhem Ball Tour tiene previsto reanudarse el 21 de enero con el primero de dos conciertos en Osaka, Japón.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Lady Gaga detiene un concierto de su gira The Mayhem Ball. También ocurrió en Amberes, Bélgica, el 11 de noviembre, cuando la artista paró el espectáculo para ayudar a una fan.

En medio de su interpretación al piano del tema The Edge of Glory, Lady Gaga se levantó de su banqueta tras visualizar problemas en la pista. "Paren, paren, paren. ¿Está todo bien? ¿Están bien?", preguntó la artista ante el posible desmayo de una fan.