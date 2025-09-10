Gerard Piqué le habría propuesto matrimonio a Clara Chía; fotos lo demuestran

La expareja de Shakira, Gerard Piqué volvió a ser noticia en las plataformas digitales, luego de los posibles rumores que hay sobre un compromiso con Clara Chía. Las nuevas especulaciones surgieron al conocerse una serie de fotos tomadas a la salida de un restaurante en Beverly Hills.

En las fotos se muestra a la actual pareja de Gerard Piqué con un lujoso anillo que llamó la atención debido al tamaño de este. Según el programa español 'Fiesta' de Telecinco la joven de 26 años salió del restaurante con una piedra exótica, que sucedió a finales del mes de julio.



“Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder estas imágenes nos dice que ella lleva un pedrusco”, explicó Marc Calderón en este programa, sumado a esto, Adri Toval entregó detalles de que Shakira ya estaba enterada que Gerard Piqué tiene la intención de formalizar su relación.

¿Cómo supuestamente Gerard Piqué le propuso matrimonio a Clara Chía?

El periodista Adri Toval comentó que el presunto compromiso ocurrió en una cena romántica en la ciudad de Barcelona donde se reunió a los padres de ambos. "Lo que ocurre en este momento en Barcelona (…) Es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de la joven y a la familia del exfutbolista”, informó.

Cabe destacar que esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por la pareja ni por la cantante barranquillera, por lo que se mantiene la expectativa sobre el desarrollo de este tema.

Por otro lado, la expareja de Gerard Piqué, Shakira dio de qué hablar en los últimos días debido a que se viralizó un video de ella sobre el escenario en el marco de 'Las mujeres ya no lloran world tour'. Donde la colombiana tuvo un duro momento al estar cantando una de sus últimas canciones.

Allí, la colombiana se quebró mientras cantaba 'La última', tema musical que escribió para su más reciente álbum en el que expuso cómo fue su proceso de ruptura con el exfutbolista después de 10 años de relación. Situación que causó toda clase de comentarios en redes sociales, en especial con mensajes de apoyo sobre esta situación.

