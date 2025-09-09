Karina García revela delicada propuesta indecente que le hicieron, ¿la aceptó?

Karina García en los últimos días es noticia debido a las revelaciones que ha tenido en el programa de Eva Rey, donde reveló un inesperado episodio de su vida; cómo recibió una propuesta para tener una cita con alguien a cambio de una millonaria cifra de dinero en efectivo.

La modelo explicó que ha recibido muchas propuestas de dinero y viajes solo para conocer personas, pero Karina García aseguró que rechaza la gran mayoría de esos ofrecimientos. Sin embargo, relató que una vez le pusieron sobre la mesa una cifra multimillonaria, donde la invitaron a cenar por más de 50 millones de pesos.

“Me han ofrecido demasiada plata para conocerme. Una vez, por cenar con alguien, me ofrecieron 50 millones de pesos. Por ir a cenar… y yo [dije] ‘no, no’. Entonces que me daba 100 millones por ir a cenar”, relató Karina García, ante la mirada incrédula de Eva Rey, quien le preguntó si aceptó la invitación.

“Dije que no. Fue hace poco y, la verdad, en este momento no me interesa conocer a nadie porque estoy comprometida. De pronto soltera, uno nunca sabe”, explicó la creadora de contenido, quien aprovechó para comentar que a ella le gusta la buena vida, los lujos y especialmente las camionetas, pero la vida le enseño a madurar.

Publicidad

¿Qué reveló Karina García en su entrevista con Eva Rey?

Karina García aprovechó el espacio para explicar que con el paso del tiempo maduro y logró aprender el valor de las cosas, más allá del lujo y el dinero. Así mismo, recalcó que en otro momento hubiera aceptado la propuesta de cenar, pero gracias a la experiencia decidió declinar la invitación.

Puedes leer: Reconocida actriz hizo impactante confesión sobre su carrera: “Me daba pánico”

Publicidad

“He madurado bastante y siento que lo más importante es estar feliz. En otra oportunidad quizá sí lo hubiera aceptado [la propuesta para ir a cenar]. Yo no te voy a decir ‘ay, no, qué tal’”, agregó Karina en este espacio. Además decidió no comentar el nombre de la persona que le hizo esta propuesta.

Por otro lado, la creadora de contenido explicó que en estos momentos su relación con André Altafulla va en un buen camino, debido a lo empático y respetuoso que ha sido él con ella y con sus hijos, logrando una conexión profunda.

“Estamos súper bien. Ha sido una relación bastante bonita. Vamos a cumplir apenas 5 meses. Él es super amoroso con mis hijos y se nota que es algo genuino, no es forzado para nada”, expresó Karina García.

Mira también: SARA URIBE llora cuando le mencionan a FREDY GUARÍN, ¿se le apareció en La Kalle?