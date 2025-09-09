En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
YINA CALDERÓN SE BURLA DE ISABELLA LADERA
ÉL ES EL NOVIO DE ANDREA VALDIRI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El incómodo momento que vivió Karina García al escoger entre Blessed y Feid

El incómodo momento que vivió Karina García al escoger entre Blessed y Feid

La creadora de contenido y modelo Karina García tuvo que enfrentar un momento incómodo cuando fue preguntada sobre su relación de Blessed y Feid en su última entrevista.

El incómodo momento que vivió Karina García al escoger entre Blessed y Feid
Karina García modelo y creadora de contenido
Foto: foto tomada de @karinagarciaoficiall
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:08 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad