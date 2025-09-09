El incómodo momento que vivió Karina García al escoger entre Blessed y Feid

La creadora de contenido Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales tras su entrevista en el podcast Desnúdate con Eva, conducido por la española Eva Rey. Donde la presentadora puso contra las cuerdas a la modelo al preguntarle sobre Blessed y también de Feid.

Durante el diálogo que tuvo, Karina mencionó varios temas personales y como ha sido el proceso para volverse una presentadora, sumado a su relación con Andrés Altafulla. Sin Embargo, la española lanzó una pregunta sobre a quién prefería a Blessed o Feid, esto en el marco de la música, pero, esto se terminó saliendo de contexto.

“¿Los conoces?“, añadió al ver que la modelo no respondía. ”La acaba de embarrar, ¿verdad?“, dijo Eva. Sin embargo, Karina García contestó, ”los dos son excelentes artistas, pero me voy por Ferxxo”, respondió la modelo entre risas, “te has besuqueado con alguno de los dos, perra, ya me enteraré luego”, cuestionó Eva entre risas, “no, cómo se te ocurre”, dijo la creadora de contenido.

Sumado a esto, Karina García explicó que tuvo varios acercamientos amorosos con Blessed, pero nunca se dio una relación concreta. Por lo cual, ninguno de los dos se considera como exnovios, debido a que supuestamente el vínculo entre los dos no finalizó de la mejor manera.



¿Qué más compartió Karina García en la entrevista?

Durante la entrevista con Eva Rey, Karina García aprovechó para tocar diversos temas, donde se refirió a la ocasión que le ofrecieron más de 50 millones de pesos para salir con ella, así mismo, se refirió a cómo se encuentra su relación con Andrés Altafulla después de salir 5 meses.

“Estamos súper bien. Ha sido una relación bastante bonita. Vamos a cumplir apenas 5 meses. Él es super amoroso con mis hijos y se nota que es algo genuino, no es forzado para nada”, expresó Karina García.

Sumado a esto hizo una reflexión sobre su vida, donde comprendió el valor de las cosas, y entiendo que gracias a todas las experiencias que ha tenido logró salir adelante con sus hijos, pese a que al inicio no estuvo de acuerdo en tenerlos.

Finalmente, a lo largo de la entrevista Karina García comentó que: “Cuídense para evitar pasar por estas situaciones. Yo agradezco a Dios por mis hijos, son mi mayor bendición, pero sé lo duro que puede ser enfrentarse a algo así tan temprano”, explicó la modelo, donde espera que su experiencia personal pueda ser un ejemplo de aprendizaje para las mujeres, porque tener a sus primogénitos la terminó de aterrizar.

