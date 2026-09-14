Juan David Quintero destapa el ‘chanchullo’ para pasar motos como bicicletas eléctricas

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el concejal de Bogotá Juan David Quintero expuso la problemática derivada del aumento de motocicletas eléctricas en las calles de la capital y advirtió sobre los vacíos normativos que, según explicó, permiten la comercialización de estos vehículos bajo la categoría de bicicletas eléctricas.

Durante el diálogo, Quintero explicó los criterios técnicos que permiten diferenciar ambos tipos de vehículos y aseguró que algunos comerciantes estarían vendiendo motocicletas de mayor potencia como si fueran bicicletas asistidas.

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Según Juan David Quintero: “Una moto es una moto, una bicicleta es una bicicleta; si usted necesita pedales para moverse, pero realmente pedales, no que los tenga de adorno, si necesita pedales para que se mueva, es una bicicleta”.



En este sentido, el concejal explicó que los vehículos con pedaleo asistido son los que corresponden a la categoría de bicicleta eléctrica. “Las bicicletas, por ejemplo (...), que usted pedalea y es más suave pedalear porque un motor eléctrico lo asiste, eso es una bicicleta eléctrica”, sostuvo durante la entrevista.

Los vacíos que hay entre una moto y una bicicleta eléctrica

El concejal recordó que anteriormente los vehículos tipo motocicleta, tanto de combustión como eléctricos, debían contar con SOAT, placa y licencia de conducción.

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No obstante, señaló que una normativa reciente estableció excepciones para los vehículos que circulan hasta a 25 kilómetros por hora. De acuerdo con Quintero, esta condición permite que algunos de estos vehículos transiten por ciclorrutas sin exigir placa, SOAT ni licencia de conducción.

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El cabildante cuestionó la forma en que se controla este límite de velocidad en las vías y aseguró que algunos de los vehículos comercializados pueden alcanzar entre 45 y 50 kilómetros por hora mediante sus diferentes modos de conducción.

A su juicio, algunos compradores optan por estas alternativas eléctricas debido a que representan un ahorro frente a gastos como combustible, impuestos y seguros obligatorios, además de que pueden quedar por fuera de ciertas obligaciones establecidas para las motocicletas.

Además, explicó que, según las normas locales, las motocicletas eléctricas no pueden circular por las ciclorrutas de Bogotá. Sin embargo, cuestionó la falta de controles por parte de la Administración distrital.

“La Alcaldía de Bogotá no ha expedido la reglamentación y no hace controles, entonces a los ciudadanos los engañan”, afirmó Quintero, quien aseguró que algunos vendedores les indican a los compradores que pueden transitar libremente por diferentes espacios de la ciudad.

Los riesgos para la seguridad vial

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En materia de seguridad vial, el concejal alertó sobre los riesgos que este tipo de vehículos pueden representar para peatones y otros usuarios de las vías. “Uno tiene que pensar la ciudad para la gente más vulnerable”, afirmó Juan David Quintero.

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Asimismo, explicó que la mayor masa y capacidad de aceleración de algunos vehículos eléctricos puede generar impactos de mayor gravedad en caso de un accidente, en comparación con una bicicleta convencional.

Como alternativa para fortalecer los controles, el concejal planteó la creación de un equipo especializado de agentes de tránsito en la ciudad.

La iniciativa busca “crear un cuerpo exclusivo de agentes de tránsito para las ciclorrutas”, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de ciclistas y conductores de vehículos eléctricos y fortalecer la seguridad de los peatones.

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