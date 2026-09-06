Mujer que se ‘casó’ con un TransMilenio vuelve a sorprender con su nueva locura: “Te amaré”

Yeline Lizbeth Patiño, la creadora de contenido conocida en redes sociales como “Yeliths de Milenio 60”, volvió a captar la atención en el mundo digital. La bogotana sorprendió a sus seguidores al revelar un nuevo tatuaje dedicado a TransMilenio.

La creadora de contenido mostró el llamativo diseño a través de un video publicado en su cuenta de TikTok. El tatuaje está ubicado en uno de los costados de su torso y exhibe la parte frontal de un bus articulado con la leyenda “F60 Portal Américas”, acompañado de una imagen de la Catedral Primada de Bogotá.

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Además, en el clip aparece la descripción: “Tatuaje, te amaré toda la vida”. Con este mensaje, Yeliths de Milenio 60 reafirmó el particular cariño que siente por este servicio de transporte público.



De igual forma, el video está acompañado de la canción “Total Eclipse of the Heart”, de Bonnie Tyler, un tema asociado con el amor intenso y eterno. La elección de la canción también llamó la atención de sus seguidores, debido a la relación que tiene con el mensaje que acompaña el tatuaje.

La publicación provocó cientos de comentarios de usuarios en internet, quienes se mostraron divididos entre el asombro y el humor. Muchos reaccionaron con gracia ante el llamativo y particular gesto de la creadora de contenido.

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¿Quién es Yeliths de Milenio 60?

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La historia de Yeliths de Milenio 60 ganó popularidad en 2025, cuando celebró una boda simbólica. En aquella ceremonia poco común, la creadora de contenido declaró formalmente su afecto por la ruta A60 de TransMilenio, servicio que conecta diferentes sectores de Bogotá con el Portal Américas.

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En su momento, Yeliths mencionó que “su vínculo no está atado a un vehículo biarticulado con una placa específica, sino a la totalidad de la flota que opera bajo dicha nomenclatura”. De esta manera, cualquier bus que lleve la tabla correspondiente al trayecto representa para ella el mismo sentimiento.

En octubre de 2025, Patiño celebró sus denominadas “bodas de papel” para festejar su primer aniversario. Durante este evento de renovación de votos, realizó un recorrido en un bus articulado entre las estaciones Banderas y Calle 45, además de participar en un acto en inmediaciones de Mandalay.

¿Cuál es la importancia de la ruta A60/F60 para TransMilenio?

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La ruta A60/F60 hace parte de los recorridos que conectan diferentes sectores de Bogotá con el Portal Américas y otros puntos estratégicos de la ciudad, facilitando la movilidad diaria de miles de usuarios.

El servicio cuenta con dos nomenclaturas dependiendo del sentido de circulación. En sentido hacia el Portal Américas se identifica como F60, mientras que en el recorrido contrario aparece como A60, con destino hacia el sector de la Calle 76.

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Con este nuevo gesto, Yeliths de Milenio 60 dejó claro en redes sociales que su conexión con el sistema de transporte va más allá de un viaje común. El servicio F60, al que le ha declarado su particular afecto, ya no solo hace parte de sus recorridos habituales, sino que ahora también quedó marcado directamente en su piel.