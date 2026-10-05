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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alina Lozano aclara cuál fue el momento en que en realidad terminó su relación Jim Velásquez

Alina Lozano aclara cuál fue el momento en que en realidad terminó su relación Jim Velásquez

La actriz respondió al comentario de uno de sus seguidores sobre su relación con Jim Velásquez y entregó nuevos detalles al respecto.

Alina Lozano y Jim Velásquez juntos, aclarando el momento exacto en el que terminó su relación amorosa.
La actriz Alina Lozano junto a Jim Velásquez, tras revelar detalles sobre cuándo finalizó realmente su vínculo
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Alina Lozano volvió a estar en boca de todos, esto debido a que decidió contar nuevos detalles sobre su fallido matrimonio con Jim Velásquez. La actriz incluso reveló el momento en el que sintió que su relación había llegado a su fin.

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A través de publicaciones en sus redes sociales, la artista abordó algunos aspectos de la dinámica que mantuvieron durante su matrimonio y señaló que una situación particular que vivieron durante un reality habría sido determinante para la conclusión de su unión.

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¿Cómo fue la relación de Alina Lozano con Jim Velásquez?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Alina Lozano decidió responder a la inquietud de uno de sus seguidores: “¿Quién fue el activo y quién fue el pasivo en mi relación con Jim Velásquez?”.

“Deliberada y malintencionadamente te lo voy a responder”, mencionó la artista sobre el mensaje del internatua.

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Alina Lozano explicó que ambos fueron personas muy comprometidas con su relación y que esto contribuyó, en gran medida, a la convivencia que mantuvieron durante su matrimonio.

“Yo fui muy activa y muy comprometida en accionar la relación, en lograr salir adelante con el romance y el trabajo. Jim también lo fue, muy activo”, afirmó.

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¿Por qué terminó la relación de Alina Lozano con Jim Velásquez?

La actriz recordó la participación de ambos en un famoso reality y aseguró que esta experiencia se convirtió en un punto de quiebre para su relación. Según explicó, durante esa etapa el vínculo comenzó a desgastarse y la situación habría sido determinante para que finalmente terminaran.

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Respecto a esta fase final, la artista afirmó: “Pero al final, en el reality, fue completamente pasivo en la relación y eso hizo que ya no hubiese lealtad, compromiso de parte de él y que la dejara acabar”.

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Pese a la forma en la que terminó su relación con Jim Velásquez, la actriz también salió en defensa de su expareja y desmintió varios rumores relacionados con su orientación sexual, dejando ver que todavía existe cariño entre ambos.

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¿Alina Lozano tiene otra pareja?

Durante otra publicación en redes sociales, la actriz explicó que últimamente suele visitar una panadería y que allí ha notado el interés de uno de los hombres que trabaja en el establecimiento.

Según contó, el hombre habría estado coqueteándole y buscando la manera de acercarse a ella. Incluso, le habría propuesto invitarla a hacer lo que ella quisiera.

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La situación llamó la atención, pues mostró que, pese a la reciente ruptura, la actriz no estaría cerrada a la posibilidad de encontrar una nueva pareja.

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