Alina Lozano aclara cuál fue el momento en que en realidad terminó su relación Jim Velásquez

Alina Lozano volvió a estar en boca de todos, esto debido a que decidió contar nuevos detalles sobre su fallido matrimonio con Jim Velásquez. La actriz incluso reveló el momento en el que sintió que su relación había llegado a su fin.

A través de publicaciones en sus redes sociales, la artista abordó algunos aspectos de la dinámica que mantuvieron durante su matrimonio y señaló que una situación particular que vivieron durante un reality habría sido determinante para la conclusión de su unión.

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¿Cómo fue la relación de Alina Lozano con Jim Velásquez?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Alina Lozano decidió responder a la inquietud de uno de sus seguidores: “¿Quién fue el activo y quién fue el pasivo en mi relación con Jim Velásquez?”.

“Deliberada y malintencionadamente te lo voy a responder”, mencionó la artista sobre el mensaje del internatua.

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Alina Lozano explicó que ambos fueron personas muy comprometidas con su relación y que esto contribuyó, en gran medida, a la convivencia que mantuvieron durante su matrimonio.

“Yo fui muy activa y muy comprometida en accionar la relación, en lograr salir adelante con el romance y el trabajo. Jim también lo fue, muy activo”, afirmó.

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¿Por qué terminó la relación de Alina Lozano con Jim Velásquez?

La actriz recordó la participación de ambos en un famoso reality y aseguró que esta experiencia se convirtió en un punto de quiebre para su relación. Según explicó, durante esa etapa el vínculo comenzó a desgastarse y la situación habría sido determinante para que finalmente terminaran.

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Respecto a esta fase final, la artista afirmó: “Pero al final, en el reality, fue completamente pasivo en la relación y eso hizo que ya no hubiese lealtad, compromiso de parte de él y que la dejara acabar”.

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Pese a la forma en la que terminó su relación con Jim Velásquez, la actriz también salió en defensa de su expareja y desmintió varios rumores relacionados con su orientación sexual, dejando ver que todavía existe cariño entre ambos.

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¿Alina Lozano tiene otra pareja?

Durante otra publicación en redes sociales, la actriz explicó que últimamente suele visitar una panadería y que allí ha notado el interés de uno de los hombres que trabaja en el establecimiento.

Según contó, el hombre habría estado coqueteándole y buscando la manera de acercarse a ella. Incluso, le habría propuesto invitarla a hacer lo que ella quisiera.

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La situación llamó la atención, pues mostró que, pese a la reciente ruptura, la actriz no estaría cerrada a la posibilidad de encontrar una nueva pareja.