Miguel ‘Media Vida’ cuenta la experiencia sobrenatural que vivió al borde de la muerte

El creador de contenido digital Miguel Buitrago o Miguel ‘Media Vida’ pasó por los micrófonos de Cada loco con su tema, de la emisora La Kalle, donde habló sobre el episodio más crítico que ha vivido a causa de su salud.

A pesar de haber nacido con una cardiopatía congénita que hace que solo le funcione “medio corazón”, Miguel detalló que el momento en el que estuvo más cerca de la muerte se produjo por una grave complicación estomacal, una peritonitis causada por dos perforaciones en el intestino.

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El hecho ocurrió mientras Miguel ‘Media Vida’ estudiaba Comunicación Social. Después de salir de la universidad, comenzó a experimentar un fuerte dolor abdominal. Sin embargo, tras acudir a diferentes centros médicos, inicialmente recibió diagnósticos relacionados con gastroenteritis e infecciones comunes.



Después de permanecer ocho días hospitalizado y recibir tratamiento con morfina, fue dado de alta. Sin embargo, cuando regresó a su casa, el malestar volvió de manera drástica, con un dolor que describió como “100.000 veces aumentado”.

Tras ser trasladado de urgencia a una clínica en Bogotá, un TAC abdominal con contraste reveló la gravedad de la situación, padecía una peritonitis aguda con doble perforación intestinal. Miguel recordó el estado crítico en el que se encontraba: “Yo ya estaba envenenado”.

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El encuentro de Miguel ‘Media Vida’ con un suceso sobrenatural

Antes de ser ingresado de urgencia al quirófano, el personal médico debía realizarle varios exámenes. Para ello, era indispensable colocarle una sonda nasogástrica con el fin de extraer los líquidos acumulados en su estómago.

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En ese momento de vulnerabilidad ocurrió el suceso que el creador de contenido considera inexplicable. Miguel relató que una enfermera llegó a su cubículo y le administró el medicamento correspondiente.

“La que me la puso fue una enfermera monita preciosa, con su gorrito, pero resulta que esa enfermera nunca existió”, contó. Según su relato, la mujer se acercó rápidamente y le manifestó: “Rápido, necesito ponerle esto rápido”. Tras instalar la sonda, la supuesta enfermera se retiró del lugar.

Momentos después, el médico de turno ingresó a la sala con la intención de realizar el mismo procedimiento. Al notar que el dispositivo ya estaba colocado, preguntó quién lo había hecho.

Miguel indicó que una enfermera lo había asistido. Sin embargo, según las indagaciones que realizó el personal hospitalario, ninguna profesional con las características físicas que describió trabajaba allí ni había trabajado anteriormente en ese lugar.

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Las secuelas de la operación de Miguel

La gravedad de la peritonitis generó un panorama sumamente complejo para los cirujanos. Antes de la intervención, el anestesiólogo de turno habló con Miguel para advertirle sobre los riesgos del procedimiento y, debido a la complejidad de su estado, le sugirió despedirse de sus padres.

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“No es que usted o sale de acá sin vida o sale sin caminar”, recordó que le dijeron antes de ingresar al quirófano.

Pese a este difícil pronóstico, Miguel logró superar la operación, aunque afrontó una recuperación prolongada y graves secuelas físicas. El joven describió el impacto que tuvo la cirugía en su cuerpo: “Cuando salgo, salgo sin caminar, salgo con pérdida de memoria y salgo con oxígeno y tomándome como 12 medicamentos”.

Además, explicó que su peso corporal disminuyó drásticamente hasta llegar a los 40 kilogramos, situación que le impidió retomar de inmediato sus actividades académicas y continuar con su meta de estudiar Comunicación Social.

A pesar de las dificultades, el creador de contenido aseguró que mantiene su sueño de hacer radio y aprovechó su historia para invitar a los seguidores del programa a valorar el presente, vivir el día a día y disfrutar de sus seres queridos.