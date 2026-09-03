Astróloga destapa 'oscuro secreto' que persigue a La Segura, ¿le hacen brujería?

El éxito en las redes sociales no siempre viene acompañado de paz mental y física, y la influencer caleña Natalia Segura Mena, conocida popularmente en redes sociales como La Segura, es un claro ejemplo de ello.

Nacida el 29 de diciembre de 1992, la creadora de contenido ha compartido abiertamente con sus seguidores las duras pruebas de salud que han limitado drásticamente su movilidad corporal.

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Sin embargo, en una reciente transmisión en El Klub de La Kalle, la astróloga Marluz Astros destapó las verdaderas causas energéticas y de brujería que han afectado la vida de la joven influencer.

¿Por qué la salud de La Segura se ve afectada por su éxito económico?

Para comprender las constantes crisis físicas de la creadora de contenido, la experta en astrología y numerología explicó en El Klub de La Kalle que Natalia es un número ocho en numerología.

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Las personas bajo esta vibración tienen la misión de buscar constantemente un equilibrio sumamente delicado en sus vidas.

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En el caso específico de La Segura, existe un patrón de karma numerológico muy marcado: cuando su situación económica marcha de forma excelente, su estabilidad emocional se debilita; y cuando logra armonizar ambas áreas, es su salud física la que sufre las consecuencias de manera drástica.

No se trata de una casualidad, sino de un desajuste energético que se ha convertido en su propio karma de salud.

Esta inestabilidad en su bienestar físico ha sido tan grave y limitante que ella misma ha confesado el profundo temor que siente ante la posibilidad de quedar atrapada en una emergencia de gran magnitud.

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La influencer llegó a conversar con su esposo sobre la angustia que le genera el pensar en que, si ocurriese una tragedia y ella se encontrara con movilidad limitada, prefería que no regresaran por ella para salvarla, pues no quería retrasar a nadie y prefería evitar que la situación se convirtiera en una tragedia aún peor para todo su grupo familiar.

Marluz Astros enfatizó en el programa que estas dolencias físicas extremas, especialmente cuando los médicos no encuentran explicaciones científicas claras ni diagnósticos certeros en los exámenes médicos tradicionales, suelen estar íntimamente ligadas a la presencia de energías negativas externas o trabajos de brujería diseñados para estancar a las personas exitosas.

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¿Quién le hizo brujería a La Segura y cómo se protege?

Marluz Astros fue contundente al revelar en El Klub de La Kalle que La Segura fue víctima de brujería motivada puramente por la envidia.

La astróloga explicó que el nivel de envidia que recibe una persona es directamente proporcional a su nivel de visibilidad, popularidad y éxito social.

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En el caso de Natalia, la agresión energética no provino de un desconocido, sino de su propio círculo íntimo.

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La experta reveló que una amiga muy cercana, una persona al pie a quien La Segura ayudó, apoyó y colaboró activamente en el pasado, terminó dándole la espalda de manera hipócrita y, en sentido figurado, "le enterró el cuchillo" para aprovecharse de su fama e imagen antes de alejarse definitivamente de ella.

Afortunadamente, para La Segura y para ti si estás pasando por una situación similar de envidias en tu entorno laboral o personal, la astróloga anunció que el ciclo de grandes dificultades y tensiones de la influencer caleña ya terminó tras realizar limpiezas y cierres energéticos.

Natalia inicia ahora un ciclo numerológico número uno, lo que significa que todo proyecto que comience a partir de este momento será positivo si actúa con perseverancia, fuerza y empeño.

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Además, Marluz Astros destacó que en las cartas de la influencer caleña se manifiesta una fuerte protección del Arcángel San Miguel.

Para mantener esta protección activa contra las malas vibras de las personas hipócritas, la experta recomendó un ejercicio sencillo de visualización en El Klub de La Kalle.

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Consiste en cerrar los ojos en un momento de concentración (teniendo cuidado de no hacerlo si estás manejando coche, moto o en Transmilenio, para evitar accidentes) e imaginar que te envuelves por completo en un rayo de luz azul, solicitando al Arcángel San Miguel que resguarde tu mente, cuerpo y espíritu de cualquier envidia o intención maliciosa de terceros.

Mira la entrevista completa: