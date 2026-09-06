VIDEO: Raúl Castro reaparece a sus 95 años tras rumores sobre su fallecimiento

Tras varios días de incertidumbre y fuertes especulaciones a nivel internacional sobre su supuesta muerte, el exmandatario cubano Raúl Castro reapareció públicamente este sábado 5 de septiembre en La Habana, durante un acto oficial transmitido por la televisión estatal de ese país.

La presencia del líder, quien actualmente tiene 95 años, se registró en medio de una ceremonia por el 65.º aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior (MININT).

Puedes leer: Mujer muere tras ser arrollada por una camioneta mientras entrenaba con sus amigos



La difusión de estas imágenes cobró gran relevancia internacional debido a los persistentes reportes que señalaban un supuesto deterioro de su estado de salud. En la transmisión de la televisión pública se mostró a Raúl Castro dando palmaditas mientras era recibido por militares.



Junto al veterano dirigente se encontraban integrantes de la cúpula política de la isla, entre ellos el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, además de altos mandos militares. También estuvo presente su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Rumores sobre la muerte de Raúl Castro

Publicidad

Antes de este acto del 5 de septiembre, el exlíder había mantenido un perfil público bastante reducido en la isla caribeña. De hecho, su última aparición pública se había registrado el pasado 13 de agosto, durante un homenaje a Fidel Castro.

En los días previos al acto, diversos reportes daban cuenta de un supuesto estado de salud crítico. El pasado 2 de septiembre, el canal CBS Miami informó sobre versiones que señalaban que el exmandatario se encontraba hospitalizado debido a un accidente cerebrovascular.

Publicidad

Por lo cual, esta reciente aparición pública permite confirmar que Raúl Castro continúa con vida y desmiente los rumores sobre su supuesto fallecimiento. Sin embargo, las imágenes difundidas por la televisión estatal no permiten evaluar con detalle su actual estado de salud.

⚠️⚠️#Ahora. Primeras imágenes de Raúl Castro tras rumores sobre su muerte.



El régimen exhibe al dictador de 95 años en la televisión nacional. pic.twitter.com/b0vAJZr820 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) September 6, 2026

¿Quién es Raúl Castro?

Raúl Castro es un político y militar cubano que ejerció como presidente de Cuba entre 2008 y 2018. También lideró el Partido Comunista de Cuba como primer secretario desde 2011 hasta su retiro en 2021.

Hermano menor de Fidel Castro, fue una de las figuras clave de la Revolución cubana de 1959. Participó en el asalto al cuartel Moncada y posteriormente en la guerrilla de la Sierra Maestra. Durante casi medio siglo, consolidó su poder al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, convirtiéndose en uno de los principales pilares militares y políticos del régimen liderado por su hermano.

Puedes leer: El escalofriante mensaje de advertencia que envió Jhonatan Meléndez antes de morir

Publicidad

De igual forma, Raúl Castro asumió el mando con un enfoque más pragmático y administrativo, impulsando reformas económicas controladas que permitieron una mayor apertura al trabajo privado y a la inversión extranjera.

Su mandato estuvo marcado por el histórico deshielo diplomático con Estados Unidos en 2014, durante la administración de Barack Obama, así como por la transición institucional del poder en la isla, que culminó con la entrega de la Presidencia a Miguel Díaz-Canel en 2018.

Publicidad

En 2021, Castro también dejó su cargo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque desde entonces ha continuado siendo considerado una figura de influencia dentro de la estructura política y militar del país.