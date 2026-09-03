El escalofriante mensaje de advertencia que envió Jhonatan Meléndez antes de morir

El mundo de la música en México permanece conmocionado por la muerte de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido por sus seguidores como “Honas”, tecladista fundador de la banda de rock alternativo Camilo Séptimo.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación de los hechos ocurridos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se conoció un mensaje que el músico habría enviado a un amigo cercano antes de la tragedia.

En él, Jonathan Meléndez manifestó su preocupación y pidió que, si dejaba de responder, se alertara a las autoridades.



El contenido del mensaje se convirtió en uno de los elementos que ha llamado la atención dentro de la investigación, debido a que el artista mencionó que tenía problemas con una persona identificada como Diego.

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El mensaje que Jonathan Meléndez envió antes de la tragedia

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el músico se comunicó con su amigo Freddy antes de asistir a una reunión en su departamento.

En el mensaje, Jonathan le pidió estar atento a su situación y dejó una instrucción concreta en caso de que no volviera a responder.

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“Si por la noche no contesto, repórtalo a las autoridades. Ya sabes que traigo unos pedos con Diego”.

La advertencia adquiere especial relevancia dentro de la reconstrucción de los hechos porque el mensaje fue enviado antes de que se conociera la tragedia.

Su amigo siguió la indicación y, al notar que Jonathan no respondía, acudió al lugar acompañado por elementos de la Policía. La alerta permitió que las autoridades llegaran al inmueble y comenzaran a establecer qué había ocurrido.

¿Quién era Diego, la persona mencionada por el músico?

La investigación también ha puesto el foco sobre la relación que Jonathan Meléndez mantenía con un hombre identificado como Diego Sebastián “N”, de origen argentino y quien habría sido socio del músico en algunos negocios.

Según los reportes conocidos del caso, ambos tenían intereses comerciales relacionados con una agencia de viajes y con inmuebles destinados al hospedaje turístico en Valle de Bravo.

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La relación entre los socios se habría deteriorado durante los últimos meses por desacuerdos económicos. Entre los asuntos que son materia de investigación aparece una presunta deuda superior a los 300.000 pesos mexicanos.

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Este contexto es relevante porque la propia advertencia enviada por Jonathan mencionaba que tenía problemas con Diego. Sin embargo, corresponde a las autoridades determinar el alcance de esa relación y establecer qué ocurrió antes y durante el encuentro.

¿Quién era Diego, la persona mencionada por el músico? /Foto: rede sociales

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez y su familia?

La tragedia no solo cobró la vida del músico. En el mismo lugar también fueron encontradas sin vida su esposa, quien estaba embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

El caso generó una fuerte reacción entre seguidores de Camilo Séptimo y dentro de la escena musical mexicana, donde Jonathan era reconocido por su participación como tecladista fundador de la agrupación.

Las autoridades capturaron a Diego Sebastián “N” y a otro hombre identificado como Gerardo “N”, quienes quedaron vinculados a la investigación. Será el proceso judicial el que determine las responsabilidades correspondientes y permita establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

