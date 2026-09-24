Ordenan retirar de urgencia reconocido atún; advierte riesgo de intoxicación

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos mantienen activo un retiro de más de 151 kilogramos de atún congelado o refrigerado tras la detección de niveles elevados de escombrotoxina.

Esta sustancia está directamente vinculada con un tipo de intoxicación alimentaria que puede generar diversos problemas de salud, desde mareos y náuseas hasta complicaciones respiratorias graves.

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Si vives en el noreste o la costa este del país, es fundamental que conozcas los detalles de esta alerta emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).



El retiro del producto inició voluntariamente el 24 de julio de 2026 a cargo de Buckhead Meat Company, firma que opera bajo el nombre de Trinity Seafood desde Lakewood, Nueva Jersey.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2026, la FDA catalogó el caso formalmente dentro de la categoría de Clase II.

De acuerdo con el organismo federal, este nivel se asigna cuando la exposición al alimento puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles en la salud, o cuando la probabilidad de sufrir efectos colaterales graves se considera remota.

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El origen del retiro derivó de una notificación previa del Departamento de Salud de Nueva Jersey, entidad que alertó a la empresa tras encontrar niveles fuera de norma de escombrotoxina en dos muestras analizadas.

¿Qué atún está incluido en el retiro de la FDA y cómo identificarlo?

Si compraste pescado recientemente en el área de distribución señalada, debes revisar minuciosamente las presentaciones y empaques que posees. El producto objeto de la alerta corresponde específicamente a cerca de 151 kilogramos de atún de la marca Buckhead.

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Este pescado se comercializó dentro de recipientes de espuma de poliestireno diseñados para mantenerse bajo refrigeración.

Para saber si tienes en casa alguna de las partes afectadas, debes verificar el código de producto 0004255, así como el formato del paquete.

Las presentaciones distribuidas equivalen a cajas de 4.5 kilogramos, 5.4 kilogramos y 6.8 kilogramos, además de porciones individuales que varían entre los 1.4 y los 2.3 kilogramos. De igual manera, el registro oficial de la FDA incluye los siguientes números de identificación vinculados a la recolección:

59-01915

58-11212

59-01914

58-11210

58-11213

59-01930

59-01570

Respecto al alcance geográfico de la distribución, el atún señalado se comercializó a lo largo de cinco estados: Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Maryland y Pensilvania. Si te encuentras en alguna de estas zonas, debes abstenerte de consumir el producto.

¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por escombrotoxina y por qué ocurre?

La intoxicación por escombrotoxina —también identificada médicamente como intoxicación por histamina o escombroide— ocurre cuando ciertos tipos de pescado no reciben un enfriamiento o almacenamiento térmico adecuado.

Ante esta falla en la cadena de frío, la histamina comienza a acumularse de forma acelerada en la carne del animal.

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Aunque el atún es una de las especies que con mayor frecuencia presenta este inconveniente, la FDA advierte que también suele ocurrir en pescados como el dorado, el marlín y la caballa.

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Un punto crítico que debes tener en cuenta es que la cocción a altas temperaturas, el congelamiento, el ahumado o el enlatado no eliminan ni destruyen la histamina una vez que se ha formado en el tejido del pescado. Por ende, cocinar el atún contaminado no reduce ni anula el riesgo para la salud.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas suelen aparecer con gran rapidez, manifestándose desde unos pocos minutos hasta un par de horas después de haber ingerido el alimento. Entre las señales de alerta descritas por las autoridades de salud se encuentran:

Hormigueo o sensación de ardor en la boca o la garganta.

de ardor en la boca o la garganta. Enrojecimiento cutáneo, sarpullido o urticaria.

Dolor de cabeza.

Mareos y picazón en la piel.

Náuseas, vómito y diarrea.

Palpitaciones cardíacas y descenso en la presión arterial.

Dificultad para respirar.

Debido a la velocidad con la que se presentan estos signos, es común que inicialmente se confunda la intoxicación con una reacción alérgica convencional.

Ante la presencia de malestares intensos o cualquier complicación respiratoria tras haber consumido este atún, la FDA recomienda acudir inmediatamente con un profesional de la salud para recibir tratamiento médico oportuno.

