El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en todo el territorio nacional. Mediante la emisión oficial de la Alerta Sanitaria No. 246-2026,

la entidad ordenó el retiro inmediato del mercado y la prohibición de comercialización de un popular dispositivo de vapeo. La medida busca proteger a los ciudadanos de un producto catalogado como fraudulento y potencialmente nocivo.

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La prohibición de vapeadores en Colombia por parte de las autoridades sanitarias no es un tema nuevo, pero este caso particular preocupa por los componentes que promociona.

El dispositivo en cuestión se comercializa bajo el nombre de Purlyf Sunday Driver CBD + CBN 2000 mg. Este artículo de uso inhalado se vende masivamente en plataformas de comercio electrónico y páginas web, asegurando falsamente tener propiedades terapéuticas.

¿Por qué el Invima prohibió la venta de este vapeador?

La razón principal detrás de la alerta sanitaria del Invima es la total ausencia de un registro sanitario vigente. La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos confirmó que el producto no ha superado ninguna fase de evaluación científica en el país.

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Al tratarse de un vapeador con CBD y CBN, la normativa colombiana exige un control estricto.

El producto infringe de manera directa el Decreto 613 de 2017, el cual reglamenta el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis en Colombia.

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Al saltarse estos filtros legales, el fabricante distribuye un elemento cuya seguridad, calidad y eficacia no están comprobadas. Consumir sustancias inhaladas sin trazabilidad médica representa un peligro inminente de intoxicación o daño pulmonar a largo plazo.

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: producto ilegal /Foto: Invima

Riesgos ocultos de los vapeadores ilegales en Colombia

El Invima fue enfático al explicar que en los productos de contrabando o fraudulentos se desconoce por completo la composición real de sus ingredientes. No existen garantías sobre las condiciones de fabricación, el almacenamiento adecuado ni el transporte de los cartuchos.

Los usuarios que adquieren este vapeador ilegal se exponen a inhalar metales pesados, pesticidas o concentraciones inadecuadas de cannabinoides no aptas para el consumo humano.

La publicidad engañosa de este dispositivo promete falsamente el alivio del dolor crónico y la disminución de la inflamación. No obstante, al no existir un respaldo clínico autorizado, estas promesas se convierten en un engaño publicitario que pone en riesgo la salud pública.

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Recomendaciones clave para los consumidores colombianos

Ante esta grave situación de salud pública, la autoridad sanitaria emitió las siguientes directrices:



Suspender el consumo de forma inmediata si adquirió el dispositivo Purlyf Sunday Driver.

Abstenerse de comprar cualquier tipo de suplemento o sistema de vapeo en redes sociales.

Verificar el registro sanitario en la plataforma oficial del Invima antes de consumir productos fitoterapéuticos.

Reportar eventos adversos mediante los canales oficiales de farmacovigilancia de su EPS o del Invima.

La comercialización por canales digitales facilita la distribución de mercancía peligrosa. Manténgase informado y evite el uso de sustancias que carezcan del aval de la ley colombiana.