Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LINK DEL NUEVO SISBÉN
SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR
DETALLES CASO CAMILA POTOSÍ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Hallan cuerpo sin vida de una mujer en una bolsa en Bogotá; caso recuerda a Camila Potosí

Hallan cuerpo sin vida de una mujer en una bolsa en Bogotá; caso recuerda a Camila Potosí

Unidades de criminalística llegaron al parque Antonio Nariño para acordonar la zona y adelantar la respectiva investigación.

Agentes de la Policía Nacional acordonan con cinta amarilla una zona verde de Bogotá tras el hallazgo del cuerpo de una persona
Las autoridades acordonaron la zona en Bogotá donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer
Foto: pantallazos tomados de @PasaenBogot
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

En la mañana del martes 4 de agosto de 2026, residentes del barrio Ciudad Jardín Sur, en la localidad de Antonio Nariño, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. La víctima fue encontrada dentro de una bolsa de plástico abandonada en un parque del sur de Bogotá.

El descubrimiento se produjo en una zona pública del sector, entre un montón de ramas producto de labores de poda y a pocos metros de un andén con alto flujo peatonal.

Puedes leer: La historia que "montó" Yulieth para retener a Camila mientras llegaban los hombres

De acuerdo con los primeros reportes, un transeúnte notó un paquete sospechoso y alertó de inmediato a las autoridades a través de la línea de emergencias.

Te puede interesar

Caso María Camila Potosí Fiscalía revela cómo Yulieth la retuvo antes del ataque
Judiciales

La historia que "montó" Yulieth para retener a Camila mientras llegaban los hombres

Collage de dos capturas de cámaras de seguridad que muestra a la izquierda el mostrador de un restaurante y a la derecha María Quevedo hablando con su empleado
Bogotá

Dueña de restaurante atacada por empleado en Bogotá entregó detalles; ¿era acosada?

Hacia el mediodía, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y unidades de criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona, preservar la escena e iniciar la inspección judicial. Como parte del procedimiento, el parque fue cerrado de manera parcial mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que la víctima es una mujer; sin embargo, su identidad y edad aún no han sido establecidas.

¿Qué se sabe de la mujer hallada sin vida en Bogotá?

Publicidad

Al cierre de los reportes preliminares, ni la Fiscalía General de la Nación ni el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses habían emitido un pronunciamiento oficial sobre sus características o las circunstancias de su muerte.

Puedes leer: Conductor del Spark que intentó subir puente en Bogotá reaparece en video con insultos

Publicidad

Asimismo, se desconoce cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el lugar y si presentaba signos visibles de violencia. Los investigadores buscan establecer si el crimen ocurrió en el parque o si la víctima perdió la vida en otro sitio y posteriormente abandonada allí.

Te puede interesar

Collage muestra a un Spark azul compacto intentando transitar por la rampa de un puente peatonal en Bogotá
Bogotá

Revelan detalles de conductor que intentó subir carro a un puente peatonal en Bogotá

Collage muestra a Johan y Rodrigo, pareja involucrada en el caso del Andino
Bogotá

Pareja discriminada en Andino revela detalles de lo ocurrido; hubo amenazas

Para esclarecer los hechos, los investigadores adelantan la recolección de material probatorio, entre ellos las grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas y establecimientos comerciales cercanos. Además, recopilan testimonios de residentes y personas que frecuentan el sector para reconstruir lo ocurrido.

Hasta ahora no se han reportado personas capturadas ni sospechosos identificados dentro de la investigación. La causa de la muerte será determinada mediante la necropsia que practicará Medicina Legal.

Aunque una de las hipótesis que analizan los investigadores contempla un posible feminicidio, las autoridades insisten en que aún no existe una calificación jurídica definitiva y que el caso continúa en investigación.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos sea reportada a través de los canales oficiales de denuncia.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de mujer

Bogotá