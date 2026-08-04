Hallan cuerpo sin vida de una mujer en una bolsa en Bogotá; caso recuerda a Camila Potosí

En la mañana del martes 4 de agosto de 2026, residentes del barrio Ciudad Jardín Sur, en la localidad de Antonio Nariño, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. La víctima fue encontrada dentro de una bolsa de plástico abandonada en un parque del sur de Bogotá.

El descubrimiento se produjo en una zona pública del sector, entre un montón de ramas producto de labores de poda y a pocos metros de un andén con alto flujo peatonal.

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De acuerdo con los primeros reportes, un transeúnte notó un paquete sospechoso y alertó de inmediato a las autoridades a través de la línea de emergencias.



Hacia el mediodía, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y unidades de criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona, preservar la escena e iniciar la inspección judicial. Como parte del procedimiento, el parque fue cerrado de manera parcial mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que la víctima es una mujer; sin embargo, su identidad y edad aún no han sido establecidas.

¿Qué se sabe de la mujer hallada sin vida en Bogotá?

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Al cierre de los reportes preliminares, ni la Fiscalía General de la Nación ni el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses habían emitido un pronunciamiento oficial sobre sus características o las circunstancias de su muerte.

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Asimismo, se desconoce cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el lugar y si presentaba signos visibles de violencia. Los investigadores buscan establecer si el crimen ocurrió en el parque o si la víctima perdió la vida en otro sitio y posteriormente abandonada allí.

Para esclarecer los hechos, los investigadores adelantan la recolección de material probatorio, entre ellos las grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas y establecimientos comerciales cercanos. Además, recopilan testimonios de residentes y personas que frecuentan el sector para reconstruir lo ocurrido.

Hasta ahora no se han reportado personas capturadas ni sospechosos identificados dentro de la investigación. La causa de la muerte será determinada mediante la necropsia que practicará Medicina Legal.

Aunque una de las hipótesis que analizan los investigadores contempla un posible feminicidio, las autoridades insisten en que aún no existe una calificación jurídica definitiva y que el caso continúa en investigación.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos sea reportada a través de los canales oficiales de denuncia.

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