Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¡LEY TE OBLIGARÍA A CAMBIAR EL CASCO!
ELLA LLEVO A CAMILA POTOSÍ
¿ERES BENEFICIARIO DE COLOMBIA MAYOR?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Revelan detalles de conductor que intentó subir carro a un puente peatonal en Bogotá

Revelan detalles de conductor que intentó subir carro a un puente peatonal en Bogotá

Las autoridades informaron que la persona que conducía el vehículo no es su propietario y le impusieron las sanciones correspondientes por lo ocurrido.

Collage muestra a un Spark azul compacto intentando transitar por la rampa de un puente peatonal en Bogotá
Nuevos detalles e identidad del conductor que intentó cruzar un puente peatonal a bordo de un carro en Bogotá
Foto: pantallazos tomados de Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

En las últimas horas, las autoridades de tránsito identificaron al conductor y al vehículo involucrados en el incidente ocurrido en la calle 26 con carrera 68, donde un automóvil particular intentó subir por la rampa de un puente peatonal.

El hecho, registrado el pasado 20 de julio, se hizo viral luego de que ciudadanos difundieran videos del momento en el sector de la avenida El Dorado.

Puedes leer: Joven que denunció discriminación en CC Andino muestra video por el que querían sacarlo

Las autoridades establecieron que el vehículo corresponde a un Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013. Su identificación fue posible gracias al análisis de las imágenes grabadas por testigos, en las que se distinguían características particulares, como un portabicicletas y una plataforma de carga instalada en el techo.

Te puede interesar

"Esto nos perseguirá": Duro relato del extranjero grabado con niño en un balcón de Bogotá
Bogotá

"Esto nos perseguirá": Duro relato del extranjero grabado con niño en un balcón de Bogotá

Vista en perspectiva de un salón de clases vacío con filas de pupitres de madera y sillas de plástico
Judiciales

Se conoce cómo habría conseguido el arma joven que atacó a compañera de 17 años en Bogotá

De acuerdo con la investigación, durante la maniobra el conductor cubrió las placas del automóvil para dificultar su identificación por parte de las cámaras de seguridad y de las autoridades.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Secretaría Distrital de Movilidad solicitaron la colaboración de la ciudadanía para ubicar al responsable y calificaron el hecho como una grave infracción que puso en riesgo la seguridad de los peatones.

Publicidad

¿Qué se conoce del conductor que intentó subir un carro a un puente peatonal?

Según la información oficial, tanto el conductor como el propietario del vehículo están vinculados a la práctica del BMX. Las autoridades indicaron que ninguno reside en Bogotá y que, al parecer, se encontraban en la capital para participar en un evento deportivo.

Publicidad

Puedes leer: Mujer acabó con la vida de su pareja en medio de una pelea en Bogotá

Asimismo, los testimonios y el material audiovisual recopilado apuntan a que la maniobra habría tenido como propósito la creación de contenido para redes sociales con el fin de viralizar el vídeo.

Las grabaciones muestran que el conductor recorrió varios metros sobre la estructura peatonal mientras algunas personas lo alentaban y otras advertían sobre el riesgo de la maniobra. Sin embargo, no completó el recorrido y abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía Metropolitana.

Te puede interesar

El colegio público de Bogotá entre los 10 mejores del mundo en 2026
Bogotá

Bogotá tiene un colegio público entre los 10 mejores de todo el mundo, ¿lo conoces?

Continúa la búsqueda por Andrés Camilo Cotrina
Bogotá

Extraña desaparición de Andrés Camilo Cotrina; su último mensaje fue a su mamá

Como consecuencia de los hechos, las autoridades impusieron comparendos por un valor total de 4,4 millones de pesos. Las sanciones corresponden a las siguientes infracciones:

  • Ocultar las placas del vehículo.
  • Transitar por zonas prohibidas, como andenes, ciclorrutas y puentes peatonales.
  • Poner en riesgo la integridad de los demás usuarios de la vía.

Las autoridades también precisaron que el conductor no es el propietario del vehículo, aunque ambos fueron vinculados al proceso administrativo correspondiente.

Publicidad

Por su parte, el concejal Juan David Quintero, quien difundió la identificación del vehículo, pidió sanciones ejemplares e incluso solicitó que se evalúe la presentación de denuncias penales por la gravedad de la conducta.

Entre tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad continúa con la investigación y no descarta la inmovilización del vehículo en los patios de la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que estas medidas buscan enviar un mensaje claro sobre el respeto por las normas de tránsito y el uso exclusivo de los puentes peatonales para los ciudadanos.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Noticias Bogotá

Accidentes de tránsito

Movilidad en Bogotá