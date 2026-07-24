Revelan detalles de conductor que intentó subir carro a un puente peatonal en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades de tránsito identificaron al conductor y al vehículo involucrados en el incidente ocurrido en la calle 26 con carrera 68, donde un automóvil particular intentó subir por la rampa de un puente peatonal.

El hecho, registrado el pasado 20 de julio, se hizo viral luego de que ciudadanos difundieran videos del momento en el sector de la avenida El Dorado.

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Las autoridades establecieron que el vehículo corresponde a un Chevrolet Spark azul, de placas ZIX013. Su identificación fue posible gracias al análisis de las imágenes grabadas por testigos, en las que se distinguían características particulares, como un portabicicletas y una plataforma de carga instalada en el techo.



De acuerdo con la investigación, durante la maniobra el conductor cubrió las placas del automóvil para dificultar su identificación por parte de las cámaras de seguridad y de las autoridades.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Secretaría Distrital de Movilidad solicitaron la colaboración de la ciudadanía para ubicar al responsable y calificaron el hecho como una grave infracción que puso en riesgo la seguridad de los peatones.

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¿Qué se conoce del conductor que intentó subir un carro a un puente peatonal?

Según la información oficial, tanto el conductor como el propietario del vehículo están vinculados a la práctica del BMX. Las autoridades indicaron que ninguno reside en Bogotá y que, al parecer, se encontraban en la capital para participar en un evento deportivo.

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Asimismo, los testimonios y el material audiovisual recopilado apuntan a que la maniobra habría tenido como propósito la creación de contenido para redes sociales con el fin de viralizar el vídeo.

Las grabaciones muestran que el conductor recorrió varios metros sobre la estructura peatonal mientras algunas personas lo alentaban y otras advertían sobre el riesgo de la maniobra. Sin embargo, no completó el recorrido y abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía Metropolitana.

Como consecuencia de los hechos, las autoridades impusieron comparendos por un valor total de 4,4 millones de pesos. Las sanciones corresponden a las siguientes infracciones:

Ocultar las placas del vehículo.

Transitar por zonas prohibidas, como andenes, ciclorrutas y puentes peatonales.

Poner en riesgo la integridad de los demás usuarios de la vía.



Las autoridades también precisaron que el conductor no es el propietario del vehículo, aunque ambos fueron vinculados al proceso administrativo correspondiente.

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Por su parte, el concejal Juan David Quintero, quien difundió la identificación del vehículo, pidió sanciones ejemplares e incluso solicitó que se evalúe la presentación de denuncias penales por la gravedad de la conducta.

Entre tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad continúa con la investigación y no descarta la inmovilización del vehículo en los patios de la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que estas medidas buscan enviar un mensaje claro sobre el respeto por las normas de tránsito y el uso exclusivo de los puentes peatonales para los ciudadanos.

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