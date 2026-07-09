Extraña desaparición de Andrés Camilo Cotrina; su último mensaje fue a su mamá

La búsqueda de Andrés Camilo Cotrina Vidal, un joven de 27 años y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura, mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades, quienes no tienen noticias sobre su paradero desde el pasado 6 de julio.

Debido a que el joven padece una condición médica que requiere atención especial, las labores de búsqueda se intensificaron con el fin de ubicarlo lo antes posible.

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Andrés Camilo Cotrina fue visto por última vez tras salir de su vivienda, ubicada en el barrio San Cipriano, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. Según sus allegados, la última comunicación que sostuvo fue mediante un mensaje de texto enviado a su madre.



En esa conversación le aseguró que se encontraba bien, que había llegado a su destino y que estaba compartiendo con una amiga.

Andrés Camilo Cotrina Vidal fue reportado como desaparecido en #Bogotá. Su familia pide a las autoridades activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda.



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¿Qué más se conoce de la desaparición de Andrés Camilo Cotrina?

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Desde ese momento se perdió todo contacto con él. De acuerdo con su familia, la última actividad registrada en su teléfono celular ocurrió hacia las 10:40 de la mañana del 6 de julio. Posteriormente, el dispositivo permanece apagado, lo que incrementó la preocupación en su familia.

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Uno de los aspectos que más inquieta a sus familiares es que Andrés Camilo tiene parálisis cerebral leve desde su nacimiento. Esta condición le genera un leve retraso en el habla, lo que podría dificultar su comunicación con otras personas o su capacidad para pedir ayuda.

Diana Carolina Cotrina, hermana del estudiante, expresó ante medios de comunicación la angustia que vive la familia y pidió que se activen todos los protocolos de búsqueda.

"Es totalmente angustiante no saber si está bien, con quién está o qué pudo haber ocurrido", manifestó a Noticias Caracol.

Según la información suministrada por la familia y las fichas de búsqueda, Andrés Camilo Cotrina Vidal tiene las siguientes características:

Edad: 27 años.

27 años. Rasgos físicos: Cabello negro con algunas canas, barba frondosa, cejas pobladas y ojos negros.

Cabello negro con algunas canas, barba frondosa, cejas pobladas y ojos negros. Vestimenta y accesorios: Se presume que se dirigía hacia el municipio de Soacha y llevaba un morral con estampado de flores.



La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que adelanta las investigaciones correspondientes y acompaña a la familia durante la búsqueda. Asimismo, se activaron mecanismos como el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa.

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Desde La Kalle nos sumamos a la difusión del cartel de búsqueda con los números de contacto habilitados por las autoridades y la familia, con el propósito de contribuir a la pronta ubicación de Andrés Camilo Cotrina Vidal.

Cartel de Andrés Camilo Cotrina Foto: imagen de redes sociales