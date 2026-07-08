Tu próximo recibo del agua llegará más caro: así será el aumento en Bogotá y Soacha

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que habrá cambios en lo que pagas mes a mes. Desde finales de julio de 2026, notarás un ajuste en el valor de tu recibo.

Este cambio representa un impacto directo en las finanzas de millones de habitantes, tanto en la capital como en el municipio de Soacha, quienes verán un incremento en el cobro del servicio.

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¿Cuánto sube el agua en Bogotá y Soacha a partir de julio de 2026?

Si te preguntas de cuánto será exactamente el golpe a tu bolsillo, la respuesta depende de dónde te encuentres ubicado. La EAAB detalló que, desde el pasado 1 de julio, entró en vigencia un ajuste diferencial según la zona.

En el caso de Bogotá, el incremento establecido es del 6,67%. Esto significa que, en promedio, podrías esperar un aumento de aproximadamente $4.900 pesos en tu factura.

Por otro lado, si resides en el municipio de Soacha, la variación será menor, situándose en un 2,3%, lo que representa un incremento estimado de $1.180 pesos.

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Es importante que sepas que estos ajustes no solo afectan a las viviendas. La medida abarca tanto a los hogares como a los establecimientos comerciales, e incluye tanto las zonas urbanas como los sectores rurales que forman parte del territorio atendido por el acueducto de Bogotá.

Además, en municipios como Gachancipá, el alza es mucho más pronunciada, llegando al 11%, lo que se traduce en unos $4.300 pesos adicionales en la factura mensual.

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¿Por qué aumenta el precio de la factura del agua este año?

Seguramente te cuestionas la razón detrás de estos nuevos valores. Según la información oficial de la entidad distrital, estos incrementos no son arbitrarios, sino que obedecen a la implementación de la Resolución CRA 1032 de 2026.

Esta reglamentación fue dictada por la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) y establece cambios fundamentales en la metodología para calcular las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.

El documento legal es el que define las nuevas reglas del juego para el cobro del servicio, obligando a las empresas prestadoras, como la EAAB, a ajustar sus precios de acuerdo con los parámetros nacionales.

Debes tener en cuenta que, aunque el aumento rige desde el primer día de julio, es posible que tú o tus vecinos lo vean reflejado en fechas distintas. Esto ocurre porque los ciclos de facturación no son iguales en todas las zonas de la ciudad y los municipios aledaños.

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Por lo tanto, el nuevo valor aparecerá en el recibo que te llegue a finales de este mes o según los plazos específicos que indique tu factura, cumpliendo con lo estipulado en la resolución vigente.