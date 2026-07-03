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El TransMiCable del 20 de Julio ya tiene fecha de apertura: así cambiará el sur de Bogotá

Descubre cuándo abren el TransMiCable del 20 de Julio en San Cristóbal. Fechas oficiales, avance de obra, estaciones y beneficios del proyecto.

¿Cuándo abren el TransMiCable del 20 de Julio? Fecha oficial
¿Cuándo abren el TransMiCable del 20 de Julio? Fecha oficial
/Foto: IDU
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

El desarrollo de la movilidad en el sur de Bogotá vive un momento determinante. Si te preguntas cuándo abren el TransMiCable del 20 de Julio, la respuesta técnica de la Alcaldía Mayor y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es que el cronograma apunta a diciembre de 2026.

Este megaproyecto, conocido como el TransMiCable de San Cristóbal, promete transformar la calidad de vida de más de 400.000 habitantes de la localidad.

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Sin embargo, es muy importante aclarar un detalle: los plazos estipulados corresponden a la entrega de la obra civil y mecánica, lo que significa que aún no hay una fecha de inauguración oficial ni de apertura comercial al público. Tras la entrega física, el sistema deberá pasar por una fase estricta de certificaciones internacionales de seguridad antes de recibir pasajeros.

A continuación, te contamos cómo avanza la obra, cuáles serán sus estaciones y los beneficios que traerá para la comunidad.

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Estado actual y avance de la obra en 2026

El proyecto del TransMiCable de San Cristóbal avanza a paso firme y ya registra un progreso superior al 90% en su ejecución general. El cronograma técnico se está cumpliendo para garantizar una operación totalmente segura.

Los hitos más importantes de la construcción incluyen:

  • Pruebas técnicas de movimiento: El pasado 25 de junio de 2026 iniciaron formalmente los ensayos con las 144 cabinas eléctricas recorriendo el cableado aéreo.
  • Finalización de la obra mecánica: Se proyecta que toda la infraestructura pesada y el montaje de las torres concluya en agosto de 2026.
  • Intervención del espacio público: Entre agosto y diciembre se ejecutarán las obras de urbanismo, andenes y paisajismo alrededor de las estaciones.

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Estaciones del TransMiCable de San Cristóbal

El sistema contará con una extensión de 2.8 kilómetros y tendrá tres estaciones principales estratégicamente ubicadas para conectar las zonas altas de la localidad con el sistema Troncal de TransMilenio:

  • Estación Portal 20 de Julio: El punto de inicio que permitirá la integración física y tarifaria con los buses articulados.
  • Estación La Victoria: Una parada intermedia clave para el comercio y los servicios del sector.
  • Estación Altamira (Senderos de Altamira): Ubicada en la parte más alta, donde se conectará con proyectos turísticos y ambientales.
¿Cuándo abren el TransMiCable del 20 de Julio? Fecha oficial
¿Cuándo abren el TransMiCable del 20 de Julio? Fecha oficial

Beneficios en el tiempo de viaje y la movilidad

El impacto más notable del nuevo TransMiCable en Bogotá será la reducción drástica en los tiempos de desplazamiento. Actualmente, un viaje en transporte tradicional desde los barrios de la parte alta hasta el Portal 20 de Julio puede tardar más de una hora debido al tráfico y la compleja topografía de la zona.

Una vez entre en servicio el sistema, el recorrido completo tomará solo 10 minutos. Las cabinas operarán de forma 100% eléctrica, lo que significa cero emisiones de gases contaminantes y una alternativa de transporte sostenible, cómoda y segura para los usuarios.

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