VIDEO: Así robaron cerveza de un camión accidentado en plena Avenida Ciudad de Cali

Bogotá vivió una tarde de viernes cargada de tensión y movilidad reducida debido a un incidente vial que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Un tractocamión que transportaba cerveza sufrió un accidente que terminó con gran parte de su mercancía esparcida por el asfalto.

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El siniestro se registró durante la tarde del viernes, 19 de junio de 2026, específicamente en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida El Dorado (Calle 26).



En este punto estratégico, el vehículo de carga pesada perdió parte de su contenido, dejando latas y envases regados a un costado de la vía en sentido norte-sur.



El hecho no solo obstaculizó el paso vehicular, sino que desató una conducta que ha sido duramente cuestionada por la opinión pública.

#BOGOTÁ. Durante la tarde de este 19JUN, se registró una tragedia en la loc/Fontibón, Av. Cali con la Av. El Dorado, sentido norte-sur (conectante). El lamentable hecho ocurrió cuando, a un tractocamión cargado de cerveza se le cayó parte de su carga, lo que provocó la muerte de… pic.twitter.com/03QbjzZDym — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 20, 2026

¿Dónde ocurrió el accidente del camión de cerveza en Bogotá?

El accidente tuvo lugar en la localidad de Fontibón, sobre la conectante que une la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida El Dorado.

Este es uno de los corredores viales más importantes para quienes se desplazan hacia el aeropuerto o conectan el norte con el occidente de la ciudad.

El volcamiento de la carga provocó que el tractocamión quedara atravesado, generando un cuello de botella que afectó a miles de conductores.

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A pesar de la magnitud del evento, lo que más llamó la atención de los testigos y de quienes vieron los videos en redes sociales fue la reacción de algunas personas que se encontraban cerca.

Lejos de mostrar empatía o auxiliar a los ocupantes del vehículo, varios ciudadanos se acercaron al lugar del siniestro con un único objetivo: llevarse la cerveza que no se había roto.

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¿Qué pasó con la carga de cerveza tras el volcamiento en Fontibón?

La escena fue captada en múltiples grabaciones. En los videos se puede ver cómo algunos transeúntes recogen latas directamente del suelo. Incluso, se observa a un motociclista que detiene su vehículo, desciende de él y se apresura a cargar varias "pacas" o bandejas de cerveza para llevárselas antes de que las autoridades tomaran el control total de la zona.

Esta situación generó un fuerte rechazo en plataformas digitales. Los internautas no tardaron en expresar su indignación con comentarios que resaltan la falta de valores. Entre las reacciones destacan frases como:

“Que noticia tan lamentable…”, “Pedimos cambio, pero nosotros no cambiamos, vergonzoso” y “Prefieren ser ladrones y no ayudar a los demás”.

Muchos criticaron que el interés por el alcohol fuera superior a la preocupación por el estado de salud de quienes iban en el camión.

Un factor que añade un matiz particular a este evento es el contexto electoral. Cabe recordar que desde las 12:00 a. m. de este sábado 20 de junio, inicia la ley seca en Bogotá con motivo de la segunda vuelta presidencial.

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Esta medida restrictiva, que prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes, se extenderá hasta el mediodía del lunes 22 de junio.

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Algunos usuarios en redes sugirieron de forma irónica que los saqueadores buscaban "abastecerse" ilegalmente antes de que comenzara la prohibición oficial.

Finalmente, las autoridades de tránsito llegaron al punto del accidente para coordinar las labores de limpieza y retiro de los restos de la carga y el vehículo, permitiendo así que la movilidad en este sector de Fontibón comenzara a normalizarse tras horas de bloqueo.