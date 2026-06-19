Vacaciones Recreativas de mitad de año GRATIS en Bogotá; LINK de inscripción

Si vives en Bogotá y estás buscando actividades para que tus hijos no se queden encerrados en casa durante este receso escolar, esta información es para ti.

La Alcaldía Mayor, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), lanzó oficialmente la programación de las 'Vacaciones Recreativas' 2026.

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Se trata de una oferta diseñada para que niñas, niños y adolescentes disfruten de una temporada llena de movimiento, juegos y recreación dirigida en diferentes escenarios de la ciudad.



¿Cuáles son los requisitos y fechas para las Vacaciones Recreativas 2026 en Bogotá?

Lo primero que debes saber es que el proceso de inscripción es presencial y se llevará a cabo el sábado 20 de junio de 2026, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Es fundamental que acudas directamente al parque habilitado que más te convenga, ya que los cupos se asignarán hasta completarlos.

Para formalizar la participación de los menores, como adulto responsable deberás presentar los siguientes documentos en el punto de atención:

Fotocopia de la tarjeta de identidad o registro civil del participante.

Fotocopia del certificado de afiliación vigente al sistema de salud, ya sea EPS o Sisbén.

Consentimiento informado firmado, el cual es un formato que te entregarán directamente en el punto de inscripción.

El programa está dividido en dos grandes grupos de edad con fechas específicas para sus actividades. Para la infancia (niños de 6 a 11 años), la primera jornada será del 22 al 27 de junio, y la segunda del 30 de junio al 4 de julio.

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Por otro lado, para la adolescencia (jóvenes de 12 a 17 años), las fechas van del 22 al 28 de junio en su primera etapa, y del 30 de junio al 5 de julio en la segunda.

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En cuanto a los horarios de las actividades, el IDRD ha dispuesto turnos de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.. Los sábados, la jornada será únicamente de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿En qué parques de Bogotá habrá Vacaciones Recreativas este junio y julio?

La oferta es amplia y cubre gran parte del territorio bogotano. Si te preguntas dónde puedes llevar a tus hijos, aquí tienes una selección de los parques y centros habilitados por algunas de las localidades participantes:

Usaquén: Parque de la Junta de Acción Comunal Buenavista 1 (Carrera 6A # 191 – 05).

Parque de la Junta de Acción Comunal Buenavista 1 (Carrera 6A # 191 – 05). Chapinero: Parque San Luis La Semilla (Carrera 5C Este # 100 – 05).

Parque San Luis La Semilla (Carrera 5C Este # 100 – 05). San Cristóbal : CEFE San Cristóbal (Calle 17A Sur # 2A – 50 Este).

: CEFE San Cristóbal (Calle 17A Sur # 2A – 50 Este). Kennedy: Dindalito Bellavista (Calle 42F Sur # 90 – 33) y Castilla La Nueva - Bosques de Castilla.

Dindalito Bellavista (Calle 42F Sur # 90 – 33) y Castilla La Nueva - Bosques de Castilla. Suba: Parque Fontanar del Río (Diagonal 147 # 141A – 42).

Parque Fontanar del Río (Diagonal 147 # 141A – 42). Engativá: Parque El Mortiño (Calle 75 # 110A – 23) y Parque Villa Luz.

Parque El Mortiño (Calle 75 # 110A – 23) y Parque Villa Luz. Ciudad Bolívar: Parque Buenavista El Porvenir y Parque Arborizadora Baja.

Parque Buenavista El Porvenir y Parque Arborizadora Baja. Bosa: Caminos de San Diego (Carrera 78 con Calle 84B Sur) y Parque La Concepción.

Recuerda que cada parque tiene una dirección específica y es allí donde debes realizar el proceso este sábado.

Estas actividades no solo buscan entretener, sino también promover hábitos saludables y el uso productivo del tiempo libre a través del deporte y el juego guiado por profesionales de la entidad distrital.