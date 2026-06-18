Denuncian sobrecupo tras desplome de un bus de TransMilenio en plena vía

Un video que comenzó a circular ampliamente muestra un bus articulado de TransMilenio detenido en plena vía pública mientras transportaba una gran cantidad de pasajeros, situación que despertó preguntas sobre las verdaderas razones detrás de la inesperada inmovilización del vehículo.

Puedes leer: Adiós a reconocido conjunto residencial en Bogotá; dará paso a Transmilenio

Las imágenes fueron compartidas por una cuenta dedicada a denuncias ciudadanas y rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios.



En el video se observa un articulado que cubría la ruta D21 permaneciendo detenido en una intersección, mientras decenas de pasajeros permanecían dentro del vehículo.



A través de las ventanas y puertas de vidrio era posible notar el aparente alto nivel de ocupación del bus. Precisamente ese detalle fue el que llevó a muchos ciudadanos a especular sobre un posible exceso de carga como causa de la situación.

Denuncian sobrecupo tras desplome de un bus de TransMilenio

El video despertó dudas sobre un posible sobrecupo

Tras conocerse las imágenes, muchas personas comenzaron a preguntarse si el articulado realmente se detuvo por una sobrecarga de pasajeros o si existió algún problema técnico que provocó la emergencia.

Hasta el momento no existe una versión oficial que confirme las razones exactas por las que el vehículo dejó de operar normalmente.

Publicidad

Por esa razón, las hipótesis que circulan actualmente surgen principalmente de observaciones realizadas por ciudadanos y usuarios que vieron el video.

Adicionalmente, en redes sociales también comenzaron a circular comentarios que mencionan otros incidentes ocurridos en el sistema de transporte, lo que aumentó la atención alrededor del caso.

Publicidad

Pese al impacto que tuvo el video, hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre afectaciones mayores derivadas del incidente registrado en la vía.

Puedes leer: Video en TransMilenio desata indignación: mujer habría golpeado a pasajera

TransMilenio aún no se pronuncia sobre lo ocurrido

Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los ciudadanos es la ausencia de información oficial sobre lo sucedido.

Hasta el momento, ni TransMilenio ni las autoridades competentes han entregado un pronunciamiento que permita establecer con claridad qué provocó la detención del articulado o si realmente existió una relación entre el alto número de pasajeros y la falla reportada.

Por ahora, se espera que la entidad entregue una explicación detallada sobre lo ocurrido, aclare las causas de la inmovilización del vehículo y determine si el incidente estuvo relacionado con las condiciones de ocupación del bus o con alguna situación técnica específica.