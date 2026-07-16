Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DESCARGA: IMÁGENES DE LA VIRGEN
CASO MAYERLY: OSCURO PASADO
PACTO DE DIOMEDES DÍAZ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Se conoce cómo habría conseguido el arma joven que atacó a compañera de 17 años en Bogotá

Se conoce cómo habría conseguido el arma joven que atacó a compañera de 17 años en Bogotá

La agresión ocurrió en un colegio de la localidad de Kennedy. Además, la madre de la estudiante herida aseguró que el presunto agresor le advirtió que iba a atacar.

Vista en perspectiva de un salón de clases vacío con filas de pupitres de madera y sillas de plástico
La investigación sobre el caso de la menor de 17 años atacada en un colegio de Bogotá avanza con nuevas revelaciones, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

En la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, un estudiante de 14 años hirió con un arma de fuego a una compañera de 17 años dentro de un salón de clases de una institución educativa oficial. El hecho ocurrió en pleno horario escolar, el miércoles 15 de julio de 2026.

Uno de los principales puntos de la investigación que adelantan las autoridades es establecer la procedencia del revólver utilizado en el ataque. Hasta el momento, existen dos versiones sobre cómo el menor habría obtenido el arma.

Puedes leer: Sale a la luz el oscuro pasado de hombre que acabó con Rosa Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Las primeras indagaciones apuntan a que el revólver pertenecería al padre del adolescente, quien es integrante activo de la Policía Nacional.

Te puede interesar

Catalina Giraldo asi fue su muerte
Judiciales

El adiós de Catalina Giraldo: últimas palabras, abrazo de su madre y su perro Lulo

Montaje muestra una foto en blanco y negro de Rosa Mayerly Olaya Coronado, y de fondo a la Fiscalía General de la Nación
Judiciales

Fiscalía revela detalle que podría ser clave en agresión y muerte de Rosa Mayerly Olaya

Sin embargo, un tío del menor entregó una versión diferente en declaraciones a CityTV.

Según explicó, el arma pertenecía a un familiar fallecido y el joven la habría tomado sin autorización de su vivienda. Además, aseguró que el adolescente decidió llevarla al colegio porque, presuntamente, se sentía inseguro en el sector.

Frente a estas versiones, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, afirmó que los padres tienen la responsabilidad de supervisar los objetos que sus hijos llevan en sus maletas y reiteró la importancia de fortalecer ese control.

Publicidad

¿Cómo ocurrió el ataque contra la estudiante de 17 años?

Publicidad

El ataque ocurrió durante una clase. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, el adolescente le dijo previamente a su hija: "Voy a pegarle un tiro".

Según relató la mujer, la joven creyó que se trataba de una broma y no le dio importancia a la amenaza. Instantes después, el estudiante activó una alarma, se lanzó al suelo y accionó el arma de fuego.

Puedes leer: Catalina Giraldo logró eutanasia por salud mental; quería suicidio médico asistido

La adolescente recibió impactos en las extremidades inferiores y, tras el ataque, manifestó que no sentía sus piernas. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy.

Te puede interesar

Adriana-Manotas- pruebas-comprometen-clínica-ilegal-donde-intervenida.jpg
Judiciales

Pruebas comprometen a clínica donde murió Adriana Manotas tras procedimiento estético

Retrato de Adriana Manotas superpuesto a la fachada de una edificación en Bogotá
Judiciales

Delicada hipótesis sobre la muerte de Adriana Manotas tras procedimiento estético en Bogotá

Los más recientes reportes de la Secretaría de Educación indican que la estudiante permanece bajo observación médica y se encuentra fuera de peligro.

Publicidad

Por su parte, familiares del adolescente aseguraron que el menor era víctima de intimidaciones o bullying por parte de algunos compañeros del colegio, situación que, según su versión, habría influido en la decisión de llevar el arma al plantel.

Actualmente, el joven permanece bajo custodia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, luego de ser trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) especializada.

Publicidad

Mientras tanto, la Secretaría de Educación activó protocolos de acompañamiento junto con el ICBF y la Secretaría de Salud para brindar apoyo a las familias involucradas y reforzar las medidas de atención en la institución educativa.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Noticias Bogotá

Policía Metropolitana de Bogotá