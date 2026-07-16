Se conoce cómo habría conseguido el arma joven que atacó a compañera de 17 años en Bogotá

En la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, un estudiante de 14 años hirió con un arma de fuego a una compañera de 17 años dentro de un salón de clases de una institución educativa oficial. El hecho ocurrió en pleno horario escolar, el miércoles 15 de julio de 2026.

Uno de los principales puntos de la investigación que adelantan las autoridades es establecer la procedencia del revólver utilizado en el ataque. Hasta el momento, existen dos versiones sobre cómo el menor habría obtenido el arma.

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Las primeras indagaciones apuntan a que el revólver pertenecería al padre del adolescente, quien es integrante activo de la Policía Nacional.



Sin embargo, un tío del menor entregó una versión diferente en declaraciones a CityTV.

Según explicó, el arma pertenecía a un familiar fallecido y el joven la habría tomado sin autorización de su vivienda. Además, aseguró que el adolescente decidió llevarla al colegio porque, presuntamente, se sentía inseguro en el sector.

Frente a estas versiones, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, afirmó que los padres tienen la responsabilidad de supervisar los objetos que sus hijos llevan en sus maletas y reiteró la importancia de fortalecer ese control.

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¿Cómo ocurrió el ataque contra la estudiante de 17 años?

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El ataque ocurrió durante una clase. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, el adolescente le dijo previamente a su hija: "Voy a pegarle un tiro".

Según relató la mujer, la joven creyó que se trataba de una broma y no le dio importancia a la amenaza. Instantes después, el estudiante activó una alarma, se lanzó al suelo y accionó el arma de fuego.

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La adolescente recibió impactos en las extremidades inferiores y, tras el ataque, manifestó que no sentía sus piernas. Posteriormente, fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy.

Los más recientes reportes de la Secretaría de Educación indican que la estudiante permanece bajo observación médica y se encuentra fuera de peligro.

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Por su parte, familiares del adolescente aseguraron que el menor era víctima de intimidaciones o bullying por parte de algunos compañeros del colegio, situación que, según su versión, habría influido en la decisión de llevar el arma al plantel.

Actualmente, el joven permanece bajo custodia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, luego de ser trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) especializada.

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Mientras tanto, la Secretaría de Educación activó protocolos de acompañamiento junto con el ICBF y la Secretaría de Salud para brindar apoyo a las familias involucradas y reforzar las medidas de atención en la institución educativa.