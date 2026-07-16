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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Sale a la luz el oscuro pasado de hombre que acabó con Rosa Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Sale a la luz el oscuro pasado de hombre que acabó con Rosa Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Las autoridades revelaron que el victimario hostigó durante varios meses a la joven antes de atacarla en un centro comercial de Soacha.

Montaje que muestra en primer plano desenfocado a Óscar Giovanny Marulanda, capturado en Soacha con el retrato de Rosa Mayerly Olaya Coronado
La investigación del ataque Rosa Mayerly Olaya puso bajo la lupa el historial judicial de Óscar Giovanny Marulanda
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Tras el ataque ocurrido el pasado domingo 12 de julio en un Homecenter de Soacha, las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el perfil y el historial judicial de Óscar Giovanny Marulanda, de 44 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya.

A medida que avanza el proceso judicial, la información recopilada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional terminó de reconstruir el comportamiento del procesado antes del crimen que conmocionó al municipio.

Puedes leer: VIDEO capta detalle poco visto en ataque a Mayerly Olaya en Homecenter; despierta indignación

De acuerdo con las investigaciones, Óscar Giovanny Marulanda registra antecedentes judiciales que se remontan a más de una década. En su historial aparecen dos anotaciones por el delito de hurto, correspondientes a los años 2011 y 2012.

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No obstante, las autoridades precisaron que, hasta el momento de los hechos, no existían denuncias formales en su contra por acoso, violencia intrafamiliar o agresiones físicas relacionadas con la víctima.

Montaje judicial que muestra a la izquierda el rostro en primer plano de Óscar Giovanny Marulanda, a la derecha el retrato en blanco y negro de Rosa Mayerly Olaya Coronado
Detalles del suceso en Soacha Rosa Mayerly Olaya, víctima del ataque; a la izquierda, Óscar Giovanny Marulanda, capturado
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué más detalles se conocieron del caso de Rosa Mayerly Olaya?

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Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Óscar Giovanny Marulanda conoció a Rosa Mayerly en febrero de 2026, cuando llegó como cliente al almacén donde ella trabajaba en Soacha. Tras ser rechazado en sus pretensiones sentimentales, el hombre habría iniciado un patrón de acoso y hostigamiento que se prolongó durante cinco meses.

La investigación señala que acudía con frecuencia al lugar de trabajo de la joven para buscarla y seguirla. Además, el pasado 10 de mayo se presentó en la vivienda de la madre de la víctima con el propósito de intimidarla.

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Puedes leer: Destapan inestable comportamiento de hombre que atacó a Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

De igual forma, el 5 de junio habría hecho lo mismo en la residencia del excompañero sentimental de Rosa Mayerly. Ante esta situación, la mujer solicitó en al menos dos oportunidades el acompañamiento de la Policía Nacional para desplazarse de manera segura desde su lugar de trabajo hasta el transporte que utilizaba.

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Óscar Giovanny Marulanda fue capturado en flagrancia poco después del ataque ocurrido el domingo 12 de julio. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de feminicidio agravado.

Pese a la existencia de videos de seguridad y testimonios recopilados por los investigadores, el procesado no aceptó los cargos.

Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial.

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Este caso se suma a las cifras de violencia de género en el país. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2026 se habían registrado 171 feminicidios en Colombia.

Mira también: VIDEO capta detalle poco visto en ataque a Mayerly Olaya en Homecenter; despierta indignación

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