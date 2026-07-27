Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
COLOMBIA MAYOR PAGARÁ DOBLE
REQUISITOS PARA SUSBSIDIOS
VEHÍCULOS QUE NO PAGAN SOAT

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Conductor del Spark que intentó subir puente en Bogotá reaparece en video con insultos

Conductor del Spark que intentó subir puente en Bogotá reaparece en video con insultos

La persona responsable acumula más de 32 millones de pesos en multas y reapareció desafiando a varias entidades de Bogotá.

Collage muestra el Spark subiendo por puente peatonal y la imagen de la grabación de este mismo vehículo
El conductor del vehículo Chevrolet Spark azul que intentó transitar por un puente peatonal en Bogotá publicó un nuevo video
Foto: Pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

El ciudadano identificado como Edward Figueredo, vinculado al incidente del Chevrolet Spark azul que intentó transitar por un puente peatonal en Bogotá el pasado 20 de julio, reapareció en redes sociales con un video en el que lanzó insultos contra el alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad.

La grabación, realizada mientras conducía por la calle 26 con dirección al centro de la ciudad, muestra a Figueredo cuestionando la capacidad de las autoridades para sancionarlo y asegurando que no pagará las multas que registra a su nombre.

Te puede interesar

Collage muestra a Johan y Rodrigo, pareja involucrada en el caso del Andino
Bogotá

Pareja discriminada en Andino revela detalles de lo ocurrido; hubo amenazas

Collage muestra a un Spark azul compacto intentando transitar por la rampa de un puente peatonal en Bogotá
Bogotá

Revelan detalles de conductor que intentó subir carro a un puente peatonal en Bogotá

El video, publicado inicialmente como un reel en Instagram y posteriormente eliminado, también incluye afirmaciones del hombre sobre el uso de diferentes vehículos para evitar ser plenamente identificado por los sistemas de vigilancia.

"Les va a quedar muy difícil, porque yo me mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos… tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho", expresó en su video.

Además de arremeter contra el mandatario local y los funcionarios de tránsito, Figueredo aseguró que no tiene intención de cancelar las sanciones económicas que acumula. "Tengo una cantidad de fotomultas que jamás les voy a pagar. Ahí las tengo, no demoran en cumplir la caducidad y ya, la bajamos del sistema", afirmó.

Publicidad

¿Qué más se conoció del caso de Edward Figueredo?

Publicidad

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), Edward Figueredo acumula 43 procesos por infringir normas de tránsito en Bogotá, Cundinamarca y Meta.

El registro detalla 38 multas y cinco comparendos, que suman una deuda de 32.968.288 pesos, la cual permanece pendiente de pago desde 2023.

Puedes leer: Joven que denunció discriminación en CC Andino muestra video por el que querían sacarlo

La Secretaría de Movilidad informó que, por el incidente del puente peatonal, el responsable podría enfrentar sanciones adicionales cercanas a 3 millones de pesos por transitar sobre andenes, ciclorrutas y estructuras exclusivas para peatones.

Te puede interesar

"Esto nos perseguirá": Duro relato del extranjero grabado con niño en un balcón de Bogotá
Bogotá

"Esto nos perseguirá": Duro relato del extranjero grabado con niño en un balcón de Bogotá

Guardia de seguridad confronta a pareja gay en el Centro Comercial Andino tras polémica por un beso
Bogotá

Beso de pareja gay en Centro Comercial Andino desata polémica "Fue injustificado"

Por su parte, el concejal Juan David Quintero rechazó públicamente el comportamiento de Figueredo y lo calificó como un desafío abierto a la autoridad. El cabildante aseguró que, después de poner en riesgo a los peatones y ocultar la placa del vehículo durante el hecho, ahora "se ríe de la autoridad y presume que nunca va a pagar".

Publicidad

Las autoridades distritales continúan con las investigaciones para confirmar plenamente la identidad del conductor que manejaba el vehículo cuando este invadió el puente peatonal.

Mira también: Identifican a los jóvenes que subieron un carro a puente peatonal en Bogotá: este sería su castigo

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Movilidad en Bogotá

Noticias Bogotá