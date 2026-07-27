Conductor del Spark que intentó subir puente en Bogotá reaparece en video con insultos

El ciudadano identificado como Edward Figueredo, vinculado al incidente del Chevrolet Spark azul que intentó transitar por un puente peatonal en Bogotá el pasado 20 de julio, reapareció en redes sociales con un video en el que lanzó insultos contra el alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad.

La grabación, realizada mientras conducía por la calle 26 con dirección al centro de la ciudad, muestra a Figueredo cuestionando la capacidad de las autoridades para sancionarlo y asegurando que no pagará las multas que registra a su nombre.

El video, publicado inicialmente como un reel en Instagram y posteriormente eliminado, también incluye afirmaciones del hombre sobre el uso de diferentes vehículos para evitar ser plenamente identificado por los sistemas de vigilancia.

"Les va a quedar muy difícil, porque yo me mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos… tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho", expresó en su video.

Además de arremeter contra el mandatario local y los funcionarios de tránsito, Figueredo aseguró que no tiene intención de cancelar las sanciones económicas que acumula. "Tengo una cantidad de fotomultas que jamás les voy a pagar. Ahí las tengo, no demoran en cumplir la caducidad y ya, la bajamos del sistema", afirmó.

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🚨🚨🚨🚨 “ME LIMPIO EL CUL* CON MOVILIDAD Y CON SU ALCALDE”: ¿A ESTE TIPO SE LE VA A TOLERAR TODO?*



El imbécil vinculado al Spark que intentó pasar por un puente peatonal apareció en un reel —que posteriormente eliminó— insultando a @CarlosFGalan y a @SectorMovilidad, burlándose… pic.twitter.com/FIZAlfaUvK — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) July 26, 2026

¿Qué más se conoció del caso de Edward Figueredo?

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De acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), Edward Figueredo acumula 43 procesos por infringir normas de tránsito en Bogotá, Cundinamarca y Meta.

El registro detalla 38 multas y cinco comparendos, que suman una deuda de 32.968.288 pesos, la cual permanece pendiente de pago desde 2023.

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La Secretaría de Movilidad informó que, por el incidente del puente peatonal, el responsable podría enfrentar sanciones adicionales cercanas a 3 millones de pesos por transitar sobre andenes, ciclorrutas y estructuras exclusivas para peatones.

Por su parte, el concejal Juan David Quintero rechazó públicamente el comportamiento de Figueredo y lo calificó como un desafío abierto a la autoridad. El cabildante aseguró que, después de poner en riesgo a los peatones y ocultar la placa del vehículo durante el hecho, ahora "se ríe de la autoridad y presume que nunca va a pagar".

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Las autoridades distritales continúan con las investigaciones para confirmar plenamente la identidad del conductor que manejaba el vehículo cuando este invadió el puente peatonal.

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