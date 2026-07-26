El "guardado" del Spark azul que fue captado en puente peatonal de Bogotá

El Chevrolet Spark azul que fue grabado mientras intentaba subir por la rampa de un puente peatonal en Bogotá no solo quedó en el centro de la conversación por la insólita maniobra, sino que ahora enfrenta un panorama mucho más complicado por las multas y sanciones que tendría acumuladas.

El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Carrera 68 con Calle 26, donde el conductor decidió invadir el espacio destinado para los peatones y llevar el vehículo por la rampa de acceso de un puente.

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En el video se observa el momento en el que el Spark azul intenta avanzar por una zona que no está destinada para la circulación de vehículos.

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Pero la situación tomó un nuevo rumbo después de que las autoridades de Bogotá lograran identificar tanto el carro como al propietario registrado y al hombre que habría estado conduciendo durante el episodio.

El Spark azul ya tenía un millonario historial de multas

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el vehículo identificado con las placas ZIX 013 ya tenía un historial de infracciones de tránsito antes de protagonizar la polémica escena en Bogotá.

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Los registros consultados en el SIMIT muestran que el carro acumularía multas pendientes por un valor superior a los 4,4 millones de pesos.

Entre las infracciones que aparecen en su historial estarían comportamientos relacionados con circular por lugares prohibidos, incluyendo la invasión del carril exclusivo de TransMilenio, además de situaciones relacionadas con el incumplimiento de órdenes impartidas por las autoridades de tránsito.

Sin embargo, el "guardado" no terminaría ahí.

Según los reportes conocidos, el conductor identificado también tendría un historial personal de multas que supera los 32 millones de pesos.

Esto significa que, más allá de las obligaciones asociadas directamente al Chevrolet Spark azul, la persona que iba al volante tendría sus propios antecedentes en materia de infracciones de tránsito.

Ahora, la maniobra registrada en el puente peatonal podría representar nuevas consecuencias económicas y legales.

Nuevos detalles e identidad del conductor que intentó cruzar un puente peatonal a bordo de un carro en Bogotá Foto: pantallazos tomados de Noticias Caracol

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Tres nuevos comparendos estarían en camino

Las autoridades de Bogotá estarían tramitando tres nuevos comparendos relacionados con lo ocurrido en la Avenida Carrera 68 con Calle 26.

Las posibles infracciones estarían relacionadas con la invasión del espacio público destinado a los peatones, la circulación con las placas del vehículo ocultas y el desacato a la autoridad.

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En conjunto, estas nuevas sanciones representarían aproximadamente 3 millones de pesos adicionales.

Por eso, el "guardado" del Spark azul podría ser todavía mayor al que ya tenía antes de que las imágenes del puente peatonal se hicieran virales.

Además del impacto económico, la Secretaría de Movilidad estaría evaluando una medida mucho más fuerte: la posible cancelación definitiva de la licencia de conducción debido a la gravedad de la conducta y al historial que tendría el conductor.

La decisión final dependerá del proceso correspondiente y de las actuaciones de las autoridades frente a los hechos.

Un Spark tratando de circular por un puente peatonal, chusma desocupada mirando el espectáculo y un policía riendo.



Tan bogotano todo… 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OwDzEaBJyS — Daniel Arango (@darango_htx) July 23, 2026

¿Qué pasó con el dueño registrado del vehículo?

La investigación también permitió conocer un detalle relacionado con la propiedad del Spark azul.

Funcionarios de la Secretaría de Movilidad lograron rastrear al propietario que aparece oficialmente registrado en los documentos del vehículo hasta Zipaquirá.

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El hombre aseguró que había vendido el automóvil aproximadamente cuatro meses antes. Sin embargo, explicó que el traspaso legal todavía no se había realizado porque el comprador tendría pendiente el pago del 20 % del valor acordado.

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Esta situación hizo que el propietario registrado también quedara involucrado en el proceso, pues ante las autoridades continúa apareciendo como el responsable legal del vehículo.

Mientras tanto, la persona que habría comprado el carro y que presuntamente lo conducía cuando fue captado en el puente peatonal también fue identificada.

De acuerdo con los testimonios conocidos, se trataría de Edwar Figueredo, quien habría estado en Bogotá junto con otros practicantes de BMX que viajaron desde fuera de la ciudad para asistir a un evento deportivo cercano.

La hipótesis que se ha conocido hasta ahora apunta a que la maniobra habría sido realizada con la intención de grabar un video para redes sociales. Además, en las imágenes se observa que las placas del vehículo estaban cubiertas, un hecho que también hace parte de las actuaciones que adelantan las autoridades.