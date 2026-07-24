Revelan identidad de mujer embarazada que falleció junto a su bebé en accidente

Una mujer de 28 años, que tenía aproximadamente siete meses de embarazo, murió tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del jueves 23 de julio de 2026, en el sur de Bogotá. El hecho se presentó en el barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, y dejó también una enorme conmoción entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como María Elvira Patiño González, quien se movilizaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante una aplicación de transporte. La mujer iba como parrillera cuando ocurrió el accidente, en inmediaciones de la carrera 17 con calle 51B Sur, en sentido occidente-oriente.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la motocicleta se desplazaba cerca de una volqueta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, perdió estabilidad. La pasajera terminó cayendo al pavimento y quedó en la trayectoria del vehículo de carga pesada.

El impacto provocó la muerte de la mujer y también la pérdida del bebé que esperaba. La Policía de Tránsito registró en su informe la gravedad de lo ocurrido y señaló: "Como consecuencia del siniestro, se evidencia la expulsión del feto, situación que ocasiona el fallecimiento del mismo".

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La conductora de la motocicleta, identificada como Leidy Paola Gómez, de 31 años, sobrevivió al accidente y, según la información disponible, no presentó heridas de consideración.

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¿Qué se sabe del accidente en Tunjuelito?

Las primeras versiones conocidas apuntan a que la motocicleta habría perdido el control mientras intentaba realizar una maniobra cerca de la volqueta. Una de las hipótesis que se manejan está relacionada con un objeto que se encontraba sobre la vía.

Durante la inspección realizada en la zona, fue encontrado un palo de escoba a un costado del corredor vial. Este elemento habría podido influir en la maniobra de la conductora, aunque las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación.

Las cámaras de seguridad revisadas por las autoridades y conocidas por medios locales respaldarían, en principio, la versión entregada por algunos testigos que estaban cerca del lugar. Según estos relatos, la motocicleta habría resbalado o perdido el equilibrio antes de que la mujer cayera bajo la trayectoria de la volqueta.

Una de las personas que habló sobre lo ocurrido explicó que la conductora se encontraba muy afectada por lo sucedido y aseguró: "Ella decía que no sabía qué había pasado, solo me decía que se había resbalado con un palo".

Mujer embarazada murió en accidente de tránsito en Tunjuelito, Bogotá /Foto: redes sociales

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Otro testigo entregó una versión relacionada con la maniobra que habría realizado la motociclista momentos antes de la caída. "La chica por adelantar por la parte izquierda de la volqueta no se fijó en que en el piso estaba el palo, luego se cayó y después ocurrió el trágico accidente", señaló a Citytv.

Según esta hipótesis, la motocicleta habría intentado avanzar por el costado izquierdo del vehículo de carga cuando se encontró con el objeto que estaba sobre el pavimento. La maniobra habría terminado con la pérdida de estabilidad de la moto y la posterior caída de sus ocupantes.

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El conductor de la volqueta, por su parte, se detuvo después de lo ocurrido y habría intentado auxiliar a las personas involucradas. De acuerdo con los datos conocidos, el hombre quedó en estado de shock tras presenciar el accidente.

