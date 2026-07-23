Mujer embarazada murió tras accidente con volqueta en Bogotá; expulsó el bebé

Una mujer de aproximadamente 28 años de edad, murió este jueves 23 de julio en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

La víctima tenía cinco meses de embarazo y se movilizaba como pasajera en una motocicleta de servicio por aplicación cuando ocurrió el siniestro.

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El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad del sector y las imágenes son ahora una de las principales piezas para reconstruir lo ocurrido.

En el hecho también estuvo involucrada una volqueta y la conductora de la motocicleta, quien sobrevivió al impacto y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

La víctima se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando ocurrió la tragedia. Debido a la gravedad de las heridas, murió en el lugar de los hechos.

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De acuerdo con un testigo que aparece narrando lo ocurrido en un video, tras el impacto el bebé habría salido del vientre de su madre y, según su relato, habría fallecido minutos después. Esta información aún es materia de investigación y deberá ser confirmada por las autoridades y las entidades competentes.

Al parecer, la mujer era madre de un niño de 11 años, por lo que la noticia generó conmoción entre sus familiares y allegados, quienes ahora enfrentan la pérdida de la joven y del bebé que estaba esperando.

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¿Cómo ocurrió el accidente en Tunjuelito?

Las primeras versiones conocidas sobre el accidente indican que la motocicleta habría intentado adelantar a una volqueta que se movilizaba por la zona.

En medio de la maniobra, un objeto que se encontraba sobre la vía habría provocado que la conductora perdiera el control del vehículo.

Según la información preliminar, se trataba de un palo de escoba que estaba sobre la carretera. Al pasar por el lugar, la motocicleta habría perdido estabilidad y tanto la conductora como la mujer embarazada terminaron cayendo al pavimento.

Fue en ese momento cuando ocurrió el desenlace fatal. Tras caer de la motocicleta, la gestante habría quedado sobre la vía y terminó siendo arrollada por la volqueta que circulaba por el sector.

La gravedad del impacto provocó que la mujer muriera en el lugar. Los organismos de emergencia que llegaron al sitio atendieron la situación, mientras que la conductora de la motocicleta sobrevivió al accidente y fue trasladada a un centro asistencial.

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Investigación busca establecer qué ocurrió

El accidente ocurrió en el barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, durante la jornada de este jueves 23 de julio. La presencia de una cámara de seguridad permitirá a las autoridades revisar los segundos previos y posteriores al impacto.

Los investigadores deberán establecer si la motocicleta efectivamente intentó adelantar a la volqueta, qué papel tuvo el objeto que se encontraba en la vía y cómo se produjo el arrollamiento.

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También será necesario esclarecer lo ocurrido después del impacto y verificar la información entregada por el testigo que aparece en el video. La versión sobre el bebé que habría salido del vientre de la mujer y fallecido minutos después todavía no ha sido confirmada por las autoridades.