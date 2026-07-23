Camila Potosí sí fue a una cita médica prenatal el día que desapareció: ¿estaba sola?

María Camila Potosí sí acudió a una cita médica el último día en que fue vista, pero las cámaras de seguridad y los testimonios conocidos hasta ahora muestran que la joven no habría estado sola durante todo su recorrido.

La joven de 21 años, que tenía 36 semanas de embarazo, llegó el 16 de julio de 2026 al puesto de salud de Los Polvorines, en el sur de Cali, para asistir a un control prenatal.

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La información fue confirmada por la Red de Salud Ladera de Cali, entidad que entregó detalles sobre la atención que recibió ese día.

Diana Carolina Velásquez, gerente de la institución, explicó que “tuvo su última consulta con médico. Fue una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”.

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Este dato permite establecer que María Camila Potosí sí estuvo en el centro médico el día de su desaparición y que, al menos durante la consulta, ingresó sola al consultorio.

Sin embargo, las imágenes captadas en otros momentos de esa jornada muestran que posteriormente habría estado acompañada por una mujer que se movilizaba en motocicleta.

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La presencia de la motociclista también ha generado interrogantes sobre la relación que tenía con María Camila. Según lo conocido hasta ahora, la mujer habría contado a la familia que acompañó a la joven a realizar unas compras de implementos de higiene y que después la dejó en el puesto de salud de Los Polvorines.

Sin embargo, las autoridades estarían revisando esta versión debido a algunas inconsistencias. En otro momento, la misma mujer habría señalado que conoció a María Camila aproximadamente dos meses antes, cuando ambas coincidieron en un programa Fami dirigido a mujeres en embarazo.

Mujer que transportó a María Camila Potosí en moto se contradice en su versión /Foto: redes sociales

El recorrido de María Camila antes de desaparecer

La reconstrucción de las últimas horas de la joven también incluye otros desplazamientos realizados durante ese jueves 16 de julio.

Según la información conocida, María Camila Potosí habría salido en horas de la mañana para visitar al primo de su cuñada, quien se encontraba recuperándose después de una cirugía, en el barrio Meléndez. Posteriormente habría vuelto a salir.

Una de las líneas que revisan los investigadores contempla que la joven pudo haberse dirigido nuevamente hacia el sector de Los Polvorines. También se analiza la posibilidad de que hubiera estado con la mujer de la motocicleta bajo la idea de recibir ropa.

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Antes de perderse su rastro, María Camila también habría enviado un mensaje a su cuñada en el que explicaba que debía salir rápidamente para confirmar una cita relacionada con un examen. “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”, habría escrito la joven.

Cuatro días después de que se reportara su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en estado de descomposición en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, a orillas del río Meléndez.

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Las características físicas y las prendas de vestir coincidían preliminarmente con las de María Camila Potosí.

El mayor Alirio Acuña, subjefe de investigación criminal de la Policía en Cali, confirmó el hallazgo.