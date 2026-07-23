Las dos hipótesis en muerte de madre e hijo en Santa Marta; ¿un enemigo?

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Piloneta, de 54 años, y Benjamín Bautista Vuelvas, de 22 años. Ambos habían alquilado un apartamento con el fin de pasar unos días de descanso en este popular balneario turístico.

Sin embargo, la alerta llegó de la manera más amarga: los vecinos del edificio notaron un fuerte olor que emanaba del inmueble y decidieron llamar a las autoridades para reportar la situación.

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Ante la falta de respuesta de los ocupantes, el personal de seguridad del edificio tuvo que intentar forzar la puerta. Al ingresar, se encontraron con la penosa escena de los dos cuerpos sin vida.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de la madre y el hijo en El Rodadero?

Esta es la pregunta que todos se hacen y en la que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) trabaja intensamente.

Según el reporte inicial de las autoridades, existe una hipótesis principal que, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente, está bajo la lupa: una "posible intoxicación por inhalación de gases".

Un dato clave que debes conocer es que, de acuerdo con las declaraciones de Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, los análisis preliminares indican que los cuerpos no presentaban signos de violencia.

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Esto refuerza la idea de que la tragedia pudo originarse por un factor externo accidental dentro del apartamento, y no por un ataque directo.

No obstante, las autoridades son prudentes. Se ha enfatizado que solo los resultados técnicos y científicos, junto con la inspección detallada del lugar, determinarán con exactitud qué fue lo que sucedió en esos minutos previos a la tragedia.

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¿Cómo avanza la investigación de las autoridades en Santa Marta?

La investigación se encuentra en una etapa crucial de recolección de pruebas. Actualmente, el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal lideran los análisis técnicos para establecer la causa oficial de los decesos.

Como parte del protocolo, se están revisando las cámaras de seguridad del lugar para reconstruir los movimientos de las víctimas antes del hallazgo.

Hasta el momento, no se ha conocido un comunicado oficial por parte de los dueños del inmueble sobre lo ocurrido dentro de la propiedad. Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Santa Marta ha pedido paciencia mientras se completan los exámenes forenses.

"La inspección a mayor profundidad, además de los resultados de Medicina Legal, son los que van a determinar realmente qué fue lo que sucedió", precisó el secretario Camilo George.

El caso sigue abierto y la comunidad espera que la transparencia en los resultados científicos brinde claridad a los familiares de Sonia y Benjamín sobre este fatídico suceso en el Caribe colombiano.