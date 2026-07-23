Revelan nuevos detalles sobre los cuerpos de madre e hijo muertos en Santa Marta

Las autoridades de Santa Marta avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer y su hijo, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de un apartamento ubicado en el sector turístico de El Rodadero.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Piloneta, de 64 años, y Benjamín Bautista Piloneta, de 22. Ambos eran oriundos de Bogotá y habían viajado a la capital del Magdalena para disfrutar del último puente festivo de julio.

El hallazgo se produjo luego de que residentes del edificio alertaran a la administración por un fuerte olor que provenía del apartamento. Ante la falta de respuesta de sus ocupantes, el personal de seguridad decidió ingresar al inmueble, donde encontró los cuerpos sin vida.

Según informó Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, las inspecciones técnicas preliminares realizadas en el lugar no evidenciaron signos de violencia ni heridas externas en las víctimas.

Este primer análisis permitió orientar las investigaciones hacia otras posibles causas del fallecimiento. No obstante, la causa oficial de las muertes aún está por establecerse y dependerá de los resultados de la necropsia y de los análisis científicos que adelantan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y Medicina Legal.

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Madre e hijo encontrados sin vida en apartamento de El Rodadero, en Santa Marta / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre la muerte de madre e hijo en Santa Marta?

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Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer qué ocurrió dentro del apartamento.

La principal hipótesis, planteada de manera preliminar por las autoridades locales, apunta a una posible intoxicación por inhalación de gases al interior del inmueble. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada y está sujeta a los resultados de los peritajes técnicos que se realizan al sistema de gas y a otros elementos de la vivienda.

Por otra parte, el director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Manuel Murillo, confirmó el hallazgo de una presunta carta en el apartamento. El documento está siendo sometido a verificaciones para establecer su autenticidad y determinar si su contenido aporta información relevante sobre las circunstancias de las muertes o si corresponde a otro contexto.

Las labores investigativas también vienen enfrentando dificultades para ubicar a familiares cercanos de las víctimas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el padre del joven de 22 años ya había fallecido, al igual que los padres de Sonia Imelda Piloneta.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, los investigadores continúan recopilando pruebas, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y la inspección técnica del apartamento.

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Asimismo, esperan que familiares de las víctimas se presenten ante Medicina Legal para reclamar los cuerpos. Hasta el momento, los propietarios del inmueble no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

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